每人2劑、全球70億人！航空公司「世紀任務」：如何配送140億劑疫苗？

摘要 1.近日疫苗開發紛紛傳出好消息，而航空公司則將在下一階段疫苗配送的環節中擔任要角，可說是他們的「世紀任務」。 2.雖然航空公司得克服運貨能力有限的問題，還得面對低溫保存的挑戰，但他們也表示，將為疫苗等基本防護用品騰出空間，就像大流行期間為口罩、防護衣等防疫用品一樣，會有優先配送的做法。

COVID-19疫情延燒全球將近一年，不過，近日多家藥廠的疫苗都傳出好消息。《華爾街日報》指出，美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生技公司BioNTech（BNT）合作研發的疫苗，將透過美國聯合航空（United Airlines）進行首批包機配送，知情人士透露，如果疫苗獲得美國食品藥物管理局 （FDA）的批准，已準備好更快地分發疫苗到全球。

《彭博》也報導，在德國法蘭克福機場邊緣的冷藏倉庫中，德國漢莎航空公司（Deutsche Lufthansa）正在為其替已經退役的飛機做準備，以完成一項重要的任務，也就是空運數百萬劑疫苗。

德國漢莎航空公司已在為其替已經退役的飛機做準備，預備空運數百萬劑疫苗。路透

航空公司在疫苗配送中扮演重要角色，可說是他們的「世紀任務」，但其中仍有不少挑戰。

疫情讓航空運輸減少

「這將是有史以來規模最大、最複雜的後勤行動。」國際航空運輸協會（International Air Transport Association）執行長德洙尼亞克（Alexandre de Juniac）表示。

《彭博》指出，根據國際航空運輸協會估計，因為地球上70億人口，每人需要兩劑疫苗，若以一架重量為110噸的波音747配送140億劑疫苗，需要8000次空運才送得完，相當於要花上兩年的時間。

然而，疫情期間，航空公司為了度過航空運輸減少61%的業績低潮，縮編人力、刪減航線，使得這項任務變得困難。

目前約有2000架專門載貨的飛機，運送的空運貨物大約是總量的一半，其他都必須依靠2萬2千多架客機中的機腹來運送。航空公司目前已經召回2500架客機，只負責送貨。不過有航空公司高管告訴《華爾街日報》，偏偏最近又遇上聖誕節購物潮，消費類電子產品、服裝的訂單都很大，送貨能力有限的情況下，疫苗配送可能受到擠壓。

但航空公司也表示，將為疫苗等基本防護用品騰出空間，就像大流行期間為口罩、防護衣等防疫用品一樣，會有優先配送的做法。

必須克服低溫配送的問題

由於疫苗需要極低溫的存放空間，也將成為配送過程的艱難任務。

為解決這個問題，根據《華爾街日報》，輝瑞透過提供航空公司手提箱大小的冷藏容器，以方便疫苗的配送，目前美國聯邦航空管理局（FAA）也已特別允許聯航運載比平時許可量多5倍的乾冰，讓疫苗能維持在適當的溫度。

其他貨運公司也磨刀霍霍，做好準備加入疫苗配送行列。DHL生命科學和醫療保健部門總裁昂吉（Larry St. Onge）表示，規劃疫苗的配送前，會先分析哪些航線和機場面臨誤點和損壞的風險最高，以降低疫苗的損壞率；運送公司優比速（UPS）和德國漢莎航空則正在打造「冷凍農場」，在重點機場放置由多個冷凍設施集結而成的疫苗儲放空間。

聯邦快遞公司（FedEx）也已經在其龐大的冷鏈網路上，增加了冷櫃和冷藏卡車，負責該公司疫苗配送研的史密斯（Richard Smith）承諾，將根據疫苗需求，盡可能釋出最大的運輸力。

世界衛生組織免疫部門負責人歐布萊恩（Katherine O 'Brien）甚至將配送疫苗比喻為「登頂聖母峰」，也是根除疫情的最後一哩路。

（參考來源：Bloomberg、The Wall Street Journal）

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