快訊

再度大逆轉！林金貴涉槍殺司機關押3116天再審無罪 今改判無期

秋冬專案發功？新冠境外移入+1 指揮中心下午2時說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

每人2劑、全球70億人！航空公司「世紀任務」：如何配送140億劑疫苗？

商業周刊 / 張庭瑋／商業周刊
美國藥廠輝瑞與德國生技公司BioNTech合作研發的疫苗，將透過美國聯合航空進行首批包機配送。 路透
美國藥廠輝瑞與德國生技公司BioNTech合作研發的疫苗，將透過美國聯合航空進行首批包機配送。 路透

摘要

1.近日疫苗開發紛紛傳出好消息，而航空公司則將在下一階段疫苗配送的環節中擔任要角，可說是他們的「世紀任務」。

2.雖然航空公司得克服運貨能力有限的問題，還得面對低溫保存的挑戰，但他們也表示，將為疫苗等基本防護用品騰出空間，就像大流行期間為口罩、防護衣等防疫用品一樣，會有優先配送的做法。

COVID-19疫情延燒全球將近一年，不過，近日多家藥廠的疫苗都傳出好消息。《華爾街日報》指出，美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生技公司BioNTech（BNT）合作研發的疫苗，將透過美國聯合航空（United Airlines）進行首批包機配送，知情人士透露，如果疫苗獲得美國食品藥物管理局 （FDA）的批准，已準備好更快地分發疫苗到全球。

《彭博》也報導，在德國法蘭克福機場邊緣的冷藏倉庫中，德國漢莎航空公司（Deutsche Lufthansa）正在為其替已經退役的飛機做準備，以完成一項重要的任務，也就是空運數百萬劑疫苗。

德國漢莎航空公司已在為其替已經退役的飛機做準備，預備空運數百萬劑疫苗。路透
德國漢莎航空公司已在為其替已經退役的飛機做準備，預備空運數百萬劑疫苗。路透

航空公司在疫苗配送中扮演重要角色，可說是他們的「世紀任務」，但其中仍有不少挑戰。

疫情讓航空運輸減少

「這將是有史以來規模最大、最複雜的後勤行動。」國際航空運輸協會（International Air Transport Association）執行長德洙尼亞克（Alexandre de Juniac）表示。

《彭博》指出，根據國際航空運輸協會估計，因為地球上70億人口，每人需要兩劑疫苗，若以一架重量為110噸的波音747配送140億劑疫苗，需要8000次空運才送得完，相當於要花上兩年的時間。

然而，疫情期間，航空公司為了度過航空運輸減少61%的業績低潮，縮編人力、刪減航線，使得這項任務變得困難。

目前約有2000架專門載貨的飛機，運送的空運貨物大約是總量的一半，其他都必須依靠2萬2千多架客機中的機腹來運送。航空公司目前已經召回2500架客機，只負責送貨。不過有航空公司高管告訴《華爾街日報》，偏偏最近又遇上聖誕節購物潮，消費類電子產品、服裝的訂單都很大，送貨能力有限的情況下，疫苗配送可能受到擠壓。

但航空公司也表示，將為疫苗等基本防護用品騰出空間，就像大流行期間為口罩、防護衣等防疫用品一樣，會有優先配送的做法。

必須克服低溫配送的問題

由於疫苗需要極低溫的存放空間，也將成為配送過程的艱難任務。

為解決這個問題，根據《華爾街日報》，輝瑞透過提供航空公司手提箱大小的冷藏容器，以方便疫苗的配送，目前美國聯邦航空管理局（FAA）也已特別允許聯航運載比平時許可量多5倍的乾冰，讓疫苗能維持在適當的溫度。

其他貨運公司也磨刀霍霍，做好準備加入疫苗配送行列。DHL生命科學和醫療保健部門總裁昂吉（Larry St. Onge）表示，規劃疫苗的配送前，會先分析哪些航線和機場面臨誤點和損壞的風險最高，以降低疫苗的損壞率；運送公司優比速（UPS）和德國漢莎航空則正在打造「冷凍農場」，在重點機場放置由多個冷凍設施集結而成的疫苗儲放空間。

聯邦快遞公司（FedEx）也已經在其龐大的冷鏈網路上，增加了冷櫃和冷藏卡車，負責該公司疫苗配送研的史密斯（Richard Smith）承諾，將根據疫苗需求，盡可能釋出最大的運輸力。

世界衛生組織免疫部門負責人歐布萊恩（Katherine O 'Brien）甚至將配送疫苗比喻為「登頂聖母峰」，也是根除疫情的最後一哩路。

（參考來源：BloombergThe Wall Street Journal

【延伸閱讀】


比輝瑞還強！莫德納疫苗防護率達95%，一般冰箱就可保存1個月
輝瑞疫苗傳捷報》宣稱有90%保護率，人們何時能打到？
疫苗報佳音》旅遊、航空股大翻身！科技、居家防疫股、避險資產痛失行情
央行繳庫 創16年新低

※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

莫德納疫苗 疫情 輝瑞 航空業

延伸閱讀

歐巴馬回憶錄搶先看》中國如何「和平崛起」？美對台軍售，也被陸當例行公事⋯

拜登內閣，來了！從關鍵人選看美國未來四年走向...就是「兩個字」

馬斯克與中共交好又供貨美軍，「走鋼索」行徑恐惹火上身

外商最愛的新加坡，跌落「全球最貴城市」榜首...為什麼光環消退？

相關新聞

才從新冠中康復...600美元開創披薩帝國 必勝客創辦人肺炎病逝

美國披薩連鎖品牌必勝客（Pizza Hut）創辦人卡尼（Frank Carney）今天因肺炎病逝，享壽82歲。他與胞兄1...

保時捷投資2,400萬美元研發e燃料 用於傳統引擎

德國保時捷（Porsche）車廠將投資2,400萬美元研發「e燃料」，公司表示，「e燃料」是一種碳中和燃料，在配備傳統引...

日本計劃在2030年代中期禁售燃油車

NHK引述消息人士報導，日本經濟產業省接近做出一項決定，將在2030年代中期禁賣汽油車，以減少排放溫室氣體。

Fed褐皮書：美部分地區經濟幾乎沒成長 疫情壓力加重

美國聯準會（Fed）的褐皮書報告顯示，在全美12個地區，有四個地區近幾周「幾乎沒有或全無成長」，其他地區則僅溫和成長，反...

每人2劑、全球70億人！航空公司「世紀任務」：如何配送140億劑疫苗？

COVID-19疫情延燒全球將近一年，不過，近日多家藥廠的疫苗都傳出好消息。《華爾街日報》指出，美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生技公司BioNTech（BNT）合作研發的疫苗，將透過美國聯合航空（United Airlines）進行首批包機配送，知情人士透露，如果疫苗獲得美國食品藥物管理局 （FDA）的批准，已準備好更快地分發疫苗到全球。

本田求轉型：優退55歲以上員工 讓路年輕工程師

日經亞洲評論報導，本田汽車將於明年4月推出離退優惠方案，以期在汽車業迅速轉型之際騰出位子，給專精電動車技術和軟體設計的年...

鮑爾：購債計畫不急著退場 將繼續支撐經濟

美國聯準會（Fed）主席鮑爾表示，大規模購債計畫不急著退場，表示最後的退場須慢條斯理和小心謹慎。

油價勁揚逾1%指望OPEC+延長減產 金價持續回升

國際油價寫下一周來最大漲幅，因美國原油庫存意外下滑，且有跡象顯示OPEC+延後增產的相關磋商取得進展；金價升至一周高點，...

美眾議院表決通過 陸企在美上市須遵審計要求

美國眾議院周三（2日）無異議通過一項立法，規定如果華府監管機關無法審查財務資料，包括阿里巴巴和百度等在美國證券交易所掛牌...

美元貶至兩年半新低 聚焦美國新一輪紓困方案進展

美元匯率周三（2日）創下兩年半新低，因市場預期美國有望推出經濟刺激措施，而歐元匯率強升也是美元相對走疲的原因。

台積電ADR未守穩100美元 仍較台股溢價逾13%

台股ADR周三（2日）漲跌互見，台積電ADR跌逾1%，較台北交易股票溢價13.8%。

謝金河：川普使出的殺手鐧 仍將繼續影響全球經濟

財信傳媒董事長謝金河在臉書表示，2021年即將到來，川普使出的殺手鐧，仍將繼續影響全球經濟。

熱門新聞

曾命中疫情 印度天才少年預言：疫苗非化解危機方案、2021年更慘

影／不是外星人！猶他州神秘巨柱是他們搬走的

CIA設施涉選舉舞弊、特種部隊攻入戰死？美軍回應了

38歲男婚後驚覺手感不對 原來65歲妻「謊報」：其實73歲

美股早盤開低 跨黨派紓困案遭拒

不只美國…神秘金屬柱現身羅馬尼亞 表面布滿詭異圖案

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。