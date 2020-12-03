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美元貶至兩年半新低　聚焦美國新一輪紓困方案進展

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
美元兌歐元匯率貶至兩年半新低。（路透）
美元兌歐元匯率貶至兩年半新低。（路透）

美元匯率周三（2日）創下兩年半新低，因市場預期美國有望推出經濟刺激措施，而歐元匯率強升也是美元相對走疲的原因。

歐元兌美元2日升值0.2%，報1.2098美元，盤中稍早觸及1.2108美元，為2018年4月下旬以來最高。

美元兌日圓升0.2%，報104.52日圓，此前日銀暗示準備延長疫情因應計畫。

由於美國國會仍未能對新一輪新冠紓困計畫達成一致立場，美元盤尾持穩。儘管參眾兩院的民主黨領導人周三表示，願意支持以兩黨議員小組提出的9,080億美元方案做為國會立即進行磋商的基礎，但共和黨人和民主黨人仍然無法達成一致。

Klarity FX執行董事Amo Sahota表示：「總體來說，基調是積極的，兩黨小組的計畫為進一步的刺激磋商奠定基礎。但老實說，我對刺激計畫沒有信心。在我們看來，他們距離達成協議還很遠。」

午後交易中，美元指數下跌0.1%，至91.115，盤中稍早觸及91.094，為2018年4月下旬以來的最低水平。

英國周三成為世界上第一個批準使用輝瑞／BioNTech新冠疫苗的國家，並表示將從下周初開始配送。這項消息提振了風險偏好。

歐洲央行下周將召開政策會議，分析師稱歐元可能承壓，因投資者擔心歐洲央行將採取行動阻止歐元快速升值。

英鎊下跌，投資人目前仍無法確定英國和歐盟近期內將達成貿易協議。

英鎊兌美元尾盤跌0.5%，報1.3361美元。

對風險敏感的澳元兌美元升0.4%，報0.7402美元，因數據顯示澳洲第3季經濟回升幅度超過預期。

民主黨 英國

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