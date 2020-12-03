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台積電ADR未守穩100美元　仍較台股溢價逾13%

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周三（2日）漲跌互見，台積電ADR跌逾1%，較台北交易股票溢價13.8%。

道瓊工業指數2日收盤上漲59.87點，漲幅0.2%，報29,883.79點；標普500指數漲6.56點，漲幅0.18%，報3,669.01點；那斯達克指數下跌5.74點，跌幅0.05%，至12,349.37點。

費城半導體指數收盤上漲0.24%。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 5.45 +0.00%

中華電 CHT 38.21 -0.13%

台積電 TSM 99.54 -1.31%

聯電 UMC 7.28 -1.89%

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 半導體

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