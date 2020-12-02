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臉書發起的數位貨幣Libra更名為Diem 簡化結構以利批准

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
臉書將去年Libra更名為Diem再出發。路透
臉書將去年Libra更名為Diem再出發。路透

臉書（Facebook）周二將去年提出的加密貨幣Libra更名為Diem，目的在強調這個計畫獨立性，再次努力尋求獲得監管部門的批准。

Libra計畫去年由臉書首次提出，在監管機構和央行擔心這可能會影響金融穩定、侵蝕對貨幣政策的控制並威脅隱私後，計畫規模在4月被壓縮。

總部位於日內瓦的Diem協會執行長Stuart Levey表示，宣布更名是計畫進行調整的一環，強調簡化，重修的結構。Diem Association負責推動這項數位幣計畫。

Levey對路透說：「最初的名字與該項目的早期方案有關，但監管機構對此反應不佳。我們已經大規模調整了該方案。」　

他並表示，Diem在拉丁語中的意思是「日」，現在的目標是先推出由美元支持的單一代幣。

金融時報上周報導，推出時間最早可能在明年1月，Levey對此表示，只有在獲得瑞士金融市場監管機構的批准後，Diem才會推出。

瑞士 日內瓦

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