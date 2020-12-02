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國際油價創2周最大跌幅 金價收復1,800美元 銅價續漲

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

原油價格創下兩周最大跌幅，OPEC成員國之間的緊張局勢，讓是否延後增產面臨更大不確定性；金價從近五個月低點反彈，因美元回落；銅價延續11月升勢，倫敦銅價創七年收盤高位，因中國經濟持續復甦提振需求。以下是整理自彭博的商品行情：

●油價創下兩周最大跌幅

紐約原油期貨下跌1.7%。OPEC+將最終會議日期推遲至周四、以便有更多時間就產量政策達成協議之後，透過電話進行的非正式磋商仍在繼續。市場原本指望OPEC+會延後定於1月開始的增產，但沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國之間的摩擦阻止了這一協議。

Strategic Energy & Economic Research的總裁Michael Lynch表示，「投資人認為這是相同的老套故事。他們會爭論，但最終會達成協議，因為沒有人希望價格下跌」。

1月交割的西德州中級原油（WTI）期貨下跌79美分，收於每桶44.55美元，是一周最低水平。 2月交割的布蘭特原油期貨價格下跌46美分，收於每桶47.42美元。

●金價收復1,800美元關口

美元疲軟刺激了黃金和其他貴金屬作為替代資產的需求，現貨金價一度上漲2.3%至每英兩1,817.37美元，紐約時間下午2:29漲2.1%。

紐約商品交易所2月交割黃金期貨上漲2.1%，收於每英兩1,818.90美元。其他貴金屬中，白銀大漲5.8%，鉑金自8月以來首次突破每英兩1,000美元。

●銅延續漲勢

周二數據顯示，財新中國11月製造業採購經理指數升至十年來最高水準，彰顯這個最大金屬消費國的經濟成長力道。

「這波漲勢都還算不上已經開始，」Commodities World Capital 投資長Luke Sadrian說， 「市場看上去就像是2004和2005年，而人們還沒意識到這點。」

倫敦時間17:51，倫敦金屬交易所(LME)3個月期銅上漲1.5%，結算價報每噸7,694.50美元，為七年收盤高位；盤中一度上漲2.2%。

金價 紐約 倫敦

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