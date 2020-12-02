美元跌至兩年半來谷底 美重提刺激案 歐元升至2年最高

美元周二跌到逾兩年半來谷底，美國兩黨提出經濟刺激計畫，提升投資人的風險胃口。歐元升至2018年以來的最高水平，受風險偏好回升以及美國股市創下歷史新高影響。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.6%至91.313。歐元兌美元一度漲1.1%至1.2054，為2018年以來最高，隨後回落至1.2047 。

Tempus 交易副總裁 John Doyle 說：「交易員正尋找一切理由來推高風險資產，美元為此付上代價。」

歐元兌日圓上漲1.1%至125.83，為9月14日以來最高。

英鎊兌美元一度升至1.3441，為9月1日以來最高，隨後縮減升幅至1.3424。