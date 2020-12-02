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台積電首登100美元 與聯電ADR連袂漲4% 費半再創新高

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周二漲近4%，首度站上100美元，收100.86美元，較台北交易股票溢價高達17.5%；聯電ADR再漲4.1%，連四日上漲。費城半導體指數漲1.7%，再創歷史新高。

單單最近一周，就至少有九家券商重申或調升對台積電買進評級和目標價位，其中最高上看640元。

標普500指數和那斯達克綜合指數周二再創新高。道瓊工業指數周二上漲185.28點，漲幅0.6%，收於29,823.92點；標普500指數上漲1.1%，收於3,662.44點；那斯達克綜合指數上漲1.3%，至12,355.11點。

台灣加權股價指數昨天大漲1620.78點收13,885.67點。台積電漲近2%收490.00元。聯電漲2.6%收41.55元

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 77.79 +2.44 76.70 1.42

中華電 CHT 109.22 +0.47 109.00 0.20

台積電 TSM 575.85 +3.96 490.00 17.52

聯電 UMC 42.36 +4.07 41.55 1.96

台積電 標普 台股

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