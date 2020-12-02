特斯拉納標普500 掀起漣漪

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
電動車大廠特斯拉（Tesla）三周後將一次納入美股標普500指數。（歐新社）
電動車大廠特斯拉（Tesla）三周後將一次納入美股標普500指數。（歐新社）

標普道瓊指數公司宣布，電動車大廠特斯拉（Tesla）三周後將一次納入美股標普500指數，放棄先前曾經考慮分兩階段進行。此調整勢必在市場掀起漣漪效應，但不少分析師認為，依傳統方式進行對市場的干擾至少會低一點。

標普道瓊指數公司在11月的最後一天表示，特斯拉股票將依所有經自由流通量調整後的市值，在12月21日開盤交易前被納入標普500指數，且一步到位。至於特斯拉將取代指數中的哪家公司，要到11日才公布。

依30日收盤價計算，特斯拉市值已膨脹至5,380億美元左右，躍居美國第六大上市公司，在標普500的權重預估會超過1%，納入指數後勢必在市場掀起漣漪效應，因為基金經理人必須調整投資組合。追蹤標普500指數的基金大約有11兆美元，無論特斯拉以何種方式納入，指數追蹤基金的經理人這幾周不得不賣出一些其他公司的股票，以便在投資組合中為特斯拉騰出空間。

此時也正值年關將近，今年股市已因新冠肺炎疫情而劇烈震盪，特斯拉本身也是一檔起伏甚大的股票，對整體市場的影響值得投資人特別留意。

先前標普道瓊指數公司之所以考慮讓特斯拉分批納入指數，主要是部分交易員和投資人建議，如此做法對市場的整體影響較小，但Interactive Brokers首席策略師索斯尼克表示，若以新方式將規模如此龐大的個股納入指數，對市場的干擾不會比較小。

特斯拉今年累計上漲近580%，該股將納入標普500一事宣布至今，則已大漲近40%；期權交易還顯示，市場看好特斯拉將比目前的588美元左右再漲逾10%。

至於真正加入後的表現會如何？曾在Aegon資產管理公司擔任執行長的投資人布雷克表示，從歷史經驗來看，12月21日納入指數起初會帶來一輪買盤，但之後股價可能會回落，下跌約10%至20%，就像臉書七年前加入標普500指數情況一樣。

特斯拉也將創下納入標普500指數時企業市值最大紀錄，上一個歷史紀錄是「股神」巴菲特的波克夏公司在2010年納入標普500時締造，當時波克夏市值約1,270億美元。放棄將特斯拉分兩次納入指數，改回一次納入的傳統做法，是指數編纂公司在徵詢過投資圈意見後所做的決定。這個做法也是特斯拉幫忙寫下的歷來首次紀錄。

特斯拉 標普 波克夏

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