聯合利華試行周休三日

經濟日報 / 編譯王巧文／綜合外電

全球消費產品巨頭聯合利華（Unilever）1日表示，將在紐西蘭試行周休三日計畫，參與試驗的員工將在不減薪情況下每周工作四天，這項試驗為期一年，是該公司歷來最具野心舉措之一。

旗下擁有立頓茶品和多芬香皂品牌的聯合利華，下周起將對紐西蘭地區的81名員工試行這項新制，以測試這項措施能否使員工更快樂、更健康，且更有生產力。

這項試驗將實行到明年12月，屆時聯合利華將檢視成效，評估是否推廣至全球約15.5萬名員工。聯合利華在紐西蘭沒有製造業務，只有銷售、分銷及行銷部門。

聯合利華紐西蘭分公司總經理班茲表示，這些員工仍須達到同樣水準的產出，倘若最後須花漫長的四天來完成工作，那就完全搞錯重點了，「這是為了改變我們的工作方式」。

儘管批評者說周休三日會使許多企業蒙受損失，但過去兩年中有不少大公司開始試行這種做法。

軟體巨擘微軟指出，自去年8月讓日本員工周休三日後，員工的工作效率提高；日本是全球工時最長的國家之一。美國漢堡連鎖店Shake Shack去年也試行這項措施，以了解此舉是否有助招募和留住員工。

這種做法今年在紐西蘭更加盛行，因為紐國總理雅登鼓勵企業一周工作四天。

紐西蘭 日本

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