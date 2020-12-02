野村擬實施永久彈性上班

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電

野村控股公司（Nomura Holdings）計劃在新冠肺炎疫情結束後，讓日本境內的員工永久彈性上班，凸顯這場公衛危機正在加速改變這個亞洲國家的工作型態。

彭博資訊報導，野村控股執行長奧田健太郎1日在一場投資論壇說，這家日本最大券商正在完成準備工作，以進一步推動在家上班計畫。他說，日本員工每月可能至少有40%上班時間待在辦公室，而各部門在這個限制範圍內擁有自由裁量權。

奧田健太郎說，即使在實施輪班制與遠距上班等措施後，「我們仍能維持生產力」。他也說，在日本正在考慮中的其他措施包括為一些員工（包含須與海外人士交流的工作者）提供彈性工時。該公司也在研究在後疫情時代設立「衛星辦公室」的必要性。

在新冠疫情迫使全球金融業者開放上千萬名員工在家上班後，野村也加入這個轉為遠距工作的趨勢。在日本，疫情已促使一些公司擺脫在辦公室長時間工作的根深蒂固做法。

彭博上月報導，野村證券也在考慮在日本以外的辦公室，引進永久彈性上班機制。

日本 疫情

延伸閱讀

令和2年日本外務大臣表彰 台北市立動物園獲獎

日本裝有小行星砂石密封艙 預計12月6日返回地球

在家工作私網遭駭 日本政府機構也淪陷

日本單日33死北海道單日14死 同創疫情以來新高

相關新聞

疫情復熾 OECD下修明年全球經濟成長預測

經濟合作發展組織（OECD）1日發布喜憂參半的最新全球經濟展望報告，儘管上修了今年的經濟成長預測，但以北半球疫情復熾、重...

美股道瓊早盤漲逾300點 蓄勢挑戰歷史新高

美股三大指數在12月第一個交易日全數開高，昨日才創33年最強單月表現的道瓊指數，早盤漲逾300點，標普500和那斯達克綜...

聯合利華試行周休三日

全球消費產品巨頭聯合利華（Unilever）1日表示，將在紐西蘭試行周休三日計畫，參與試驗的員工將在不減薪情況下每周工作...

特斯拉納標普500 掀起漣漪

標普道瓊指數公司宣布，電動車大廠特斯拉（Tesla）三周後將一次納入美股標普500指數，放棄先前曾經考慮分兩階段進行。此...

野村擬實施永久彈性上班

野村控股公司（Nomura Holdings）計劃在新冠肺炎疫情結束後，讓日本境內的員工永久彈性上班，凸顯這場公衛危機正...

亞、歐製造業PMI 持續擴張

歐元區與亞洲11月製造業景氣持續擴張，繼續為經濟復甦提供重要支撐，但未來幾個月仍將遭遇新冠肺炎疫情復熾、及政府被迫再度限...

亞股12月可望乘勝追擊

如果鑑往可知來，投資人12月應把注意力轉向亞洲股市，年底獲得豐碩投資成果的機率更大。

羅比尼：比特幣價格被操控

比特幣價格11月30日刷新歷史紀錄後，12月1日盤中又跌2.5%，跌破19,000美元大關，凸顯這種加密貨幣的劇烈波動特...

Zoom示警：明年毛利率有壓

視訊會議服務商Zoom上季營收與獲利雙雙優於預期，對本季的營收展望也高於市場預期，但隨著免費用戶激增難以填補節節攀高的成...

南韓啟動全球研發計畫 與BMW等巨頭共組科技聯盟

南韓政府推動一項全球研發合作計畫，將協助國內材料、零件及設備製造商與德國汽車大廠寶馬（BMW）等外國巨頭聯手，共組科技聯...

分析師：「三劍客」快觸底反彈 美股恐將大跌

在新冠肺炎疫苗推出在望的期待下，美國股市11月大漲，許多人認為12月可望乘勝追擊。但一位反向投資分析師提醒投資人，當心美...

陸媒吹捧中國泡菜成國際標準 韓國：2001已制定

陸媒吹捧中國近日已主導制定泡菜ISO國際標準，並稱韓媒形容為「泡菜宗主國的恥辱」，引發兩國網路再掀口水戰。對此，韓國政府...

熱門新聞

英航疑爆性醜聞！空中服務員涉賣淫 誘乘客機上交易

公式被破解？普林斯頓4高材生刮中61張彩券 1.7億元入袋

不修了！造價360億軍艦失火 美國決定銷毀

影／一夕暴富！泰漁民拾獲百公斤龍涎香 估賺9千萬台幣

「希望她慢慢死去…」母從女兒一個月大開始注射漂白劑、剃刀割全身

熱心男為捐精戒性行為！1年成23名孩「父親」 瘋狂造人下場慘了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。