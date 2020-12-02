野村擬實施永久彈性上班

野村控股公司（Nomura Holdings）計劃在新冠肺炎疫情結束後，讓日本境內的員工永久彈性上班，凸顯這場公衛危機正在加速改變這個亞洲國家的工作型態。

彭博資訊報導，野村控股執行長奧田健太郎1日在一場投資論壇說，這家日本最大券商正在完成準備工作，以進一步推動在家上班計畫。他說，日本員工每月可能至少有40%上班時間待在辦公室，而各部門在這個限制範圍內擁有自由裁量權。

奧田健太郎說，即使在實施輪班制與遠距上班等措施後，「我們仍能維持生產力」。他也說，在日本正在考慮中的其他措施包括為一些員工（包含須與海外人士交流的工作者）提供彈性工時。該公司也在研究在後疫情時代設立「衛星辦公室」的必要性。

在新冠疫情迫使全球金融業者開放上千萬名員工在家上班後，野村也加入這個轉為遠距工作的趨勢。在日本，疫情已促使一些公司擺脫在辦公室長時間工作的根深蒂固做法。

彭博上月報導，野村證券也在考慮在日本以外的辦公室，引進永久彈性上班機制。