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美制裁中國電子進出口公司 理由是助長破壞委國民主

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
美國將中國電子進出口公司列入貿易黑名單，理由是幫助委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro，見圖）迫害民主。 歐新社
美國將中國電子進出口公司列入貿易黑名單，理由是幫助委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro，見圖）迫害民主。 歐新社

美國周一（11月30日）宣布制裁「中國電子進出口公司」（CEIEC），理由是該公司助長委內瑞拉總統馬杜洛破壞民主。

美國財政部在發出的聲明中指出，中國電子進出口公司支持馬杜洛的左翼政府，「致力限制網際網路，同時對政敵進行數位監控與各種網路操作。」

財政部長米努勤說：「美國將毫不猶豫地瞄準任何幫助壓迫委內瑞拉和世界各地其他人民民主意願的人。」

美國財政部表示，自2017年以來，中國電子進出口公司就一直對委內瑞拉政府提供軟體、培訓和技術，包括為委國國營電信公司Venezuela National Telephone（VNT）提供網路支持專門技術服務；VNT控制著委內瑞拉70%的網際網路。中國電子進出口公司以中國「防火長城」的商業化版本，幫助馬杜洛政府建立全國性的網路屏蔽和過濾系統，對網路使用者進行嚴格的線上審查，控制他們獲取境外資訊。

另外根據美國空軍發表的一篇學術論文，中國電子進出口公司在委內瑞拉管理一個價值12億美元的監控系統，該系統在委內瑞拉全國安裝了3萬個攝影機，監控人民。

美國財政部公告，美國公司和個人有45天時間，來結束與中國電子進出口公司及其在全球擁有和控制的200多家子公司的業務往來。

中國電子進出口公司沒有立即回應外媒採訪；委內瑞拉資訊部副部長Isbemar Jimenez則是對華爾街日報表示：「我們沒有什麼要說的。」

委內瑞拉 空軍

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