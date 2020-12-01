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南韓上季經濟優於初估值 11月出口不畏疫情成長

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
南韓第3季國內生產毛額（GDP）季比優於初報值。圖／擷自彭博
南韓第3季國內生產毛額（GDP）季比優於初報值。圖／擷自彭博

南韓上季經濟成長優於初報值，反映投資增加，推動南韓從疫情大流行引發的經濟衰退中反彈。南韓11月也因科技產品和主要市場需求強健而成長，可見南韓經濟漸重拾動力。

南韓央行公布，第3季GDP經修正較前3個月成長2.1％，初估值為1.9％，分析師原估不變。與去年同期相比，上季經濟仍萎縮1.1％，與原報初值相同。

第3季設施投資較前季增長8.1%，建築投資下降7.3%，民間消費持平。

另外，南韓11月出口較去年同期成長4%，彭博調查分析師意見原估成長7.5%。對中國大陸出口成長1%，半導體外銷大增16%。

另外，南韓對美國外銷成長6.8%，對歐盟成長25%，對日本外銷則萎縮12%。

南韓央行上周四上修對今明兩年的經濟預估，因出口增長優於預期。

南韓 半導體

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