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風險偏好推漲銅價至7年高峰 金價不振油價跌

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
國際銅價升至七年高峰，作為傳統避風港的黃金下跌。路透
國際銅價升至七年高峰，作為傳統避風港的黃金下跌。路透

國際銅價升至七年高峰，因對經濟成長的追逐在金屬市場上演，但投資對新冠肺炎疫情束的樂觀情緒愈發增強，導致作為傳統避風港的黃金下跌；油價突破每桶45美元的升勢周一遇阻，因OPEC會談結束時沒有就是否延後1月增產計畫表明立場。以下是整理自彭博的商品行情：

●銅價至7年高位 金價不振

銅價在連漲四周後更上一層樓，因Moderna Inc.宣布計畫在美國和歐洲為其新冠疫苗申請許可。金價跌勢擴大，跌破每英兩1,800美元。

花旗集團Aakash Doshi等分析師說：「銅等工業商品價格的強勁上漲表明，市場繼續在從厭惡風險資產轉向偏好風險資產」。

隨著全球成長前景改善，黃金在「2021年將面臨更加不確定的道路」。倫敦市場銅價收於每噸7,580美元，並創下2016年以來最大單月漲幅。盤中一度上漲2.8%，至每噸7,708.50美元，觸及2013年3月以來的最高價位。

2月交割的黃金期貨下跌0.4%，結算於每英兩1,780.90美元。白銀上漲0.4%。

●油價下跌，因OPEC+產量計畫出現不確定性

紐約原油期貨收盤下跌0.4%後擴大跌幅，據悉OPEC+會議改期至12月3日，因各國需要進行更多談判。

麥格理集團全球能源策略師Vikas Dwivedi表示：「我們的預期是，他們會將增產計畫推遲到明年年中，但理由越來越牽強，而且一如既往，這與沙烏地的想法有關。」

儘管OPEC+談判局勢緊張，但美國基準原油期貨11月份仍大漲27%，是自5月以來的最大單月漲幅。

1月交割的西德州中級原油（WTI）期貨下跌19美分，收於每桶45.34美元；布蘭特1月交割原油期貨下跌59美分，收於每桶47.59美元。交投更為活躍的2月合約下跌37美分，至每桶47.88美元

OPEC 金價 油價

延伸閱讀

延長減產喬不攏 OPEC+部長級會議推遲兩天至3日舉行

金價震盪 明年再戰2字頭

銅價走升 相關ETF強勢

金價近期震盪 投行看好明年回到2000美元

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