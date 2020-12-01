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聯電ADR續漲 費半創歷史新高 11月漲18.6%近20來最大

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周一跌1.7%，收97.02美元，較台北交易股票溢價15.3%；聯電ADR續漲2.3%，收7.13美元。費城半導體指數漲1.2%，收在歷史新高，11月漲幅達18.6%，創近20月來最大單月漲幅。

標普500指數下跌0.5%，報3,621.63點；道瓊工業指數跌271.73點，跌幅0.9%，報29,638.64點；那斯達克綜合指數下跌0.1%，報12,198.737點。

總結11月，標普500指數上漲10.8%，道瓊工業指數上漲11.9%，那斯達克綜合指數攀升11.8%。標普500指數和那斯達克綜合指數創下4月以來最大單月百分比漲幅。道瓊工業指數創下1987年1月以來最大單月百分比漲幅。

台灣加權股價指數昨天跌144.20點收13,722.89點。台積電跌1.7%收480.50元。聯電漲3.5%收40.50元

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 75.98 +1.14 76.60 -0.81

中華電 CHT 108.78 -0.88 108.50 0.25

台積電 TSM 554.28 -1.74 480.50 15.35

聯電 UMC 40.73 +2.30 40.50 0.58

標普 台積電 台股

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