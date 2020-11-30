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拜登公布經濟首長名單 目標解決美國經濟不平等

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導

美國總統當選人拜登交接團隊30日公布經濟首長名單，聯準會前主席葉倫（Janet Yellen）將出任財政部長，歐巴馬政府時期的資深國際經濟顧問亞德耶莫（Adewale Adeyemo）出任財政部副部長；另外，華府智庫美國進步中心執行長譚頓（Neera Tanden）出任行政管理和預算局局長。

拜登表示，這些經濟官員將幫助受到新冠肺炎打擊最甚的社區，並解決美國經濟中的結構性不平等。拜登預計在明天（1日）中午舉行記者會，介紹經濟首長。

拜登交接團隊表示，普林斯頓大學經濟學家魯斯（Cecilia Rouse）將為經濟顧問委員會主席；拜登競選團隊的兩位經濟顧問，伯恩斯坦（Jared Bernstein）和布榭（Heather Boushey）擔任經濟顧問委員會的委員。

除了創下女性當政及有色人種組閣的多項先例，在拜登布局中，譚頓專業包括規畫政策，支持勞工家庭、促進更廣泛的經濟成長，及抑制經濟不平等；亞德耶莫的專業為微型經濟政策及從國安專業角度出發保護消費者。

拜登交接團隊表示，這支團隊將協助拜登與副總統當選人賀錦麗，把美國從如今經濟低迷的狀況中解救出來，重建美好（build back better），目標在打造一個讓美國所有個人都可以擁有向上流動的公平機會。

新聞稿也提到，這些內閣閣員反應拜登的競選承諾，要透過美國重要經濟學家的不同背景與生活經驗，建立一個看起來像美國的政府。

葉倫、譚頓、魯斯和布榭都是女性。譚頓可望成為該局首位女性有色人種，及首位南亞裔美國人局長。另外，若經國會同意，葉倫將是美國231年以來首位女性財長，葉倫也將創下擔任過聯準會主席、經濟顧問委員會主席和財政部長的公職服務經歷。

亞德耶莫過去曾任經濟顧問委員會副主席、副國安顧問等職，若獲國會同意出任，他將是首位非裔美國人副局長。

魯斯2009年獲國會同意出任經濟顧問委員會委員，未來將成為首位亞非裔的經濟顧問委員會主席，她會是第四位女性主席。

這些經濟內閣官員，都需要在拜登提名後，經過參議院同意，目前民主黨與共和黨還在爭奪參院的優勢席次，尚未確定由哪一黨派拿下參議院多數，主導官員審查。

拜登 葉倫

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