美網路星期一 業績拚新高

最新預測顯示，隨著美國人預料將於「網路星期一」（Cyber Monday）瘋狂網購，今年美國當日的電商銷售額可望刷新歷史紀錄，而零售商正努力確保網站、客服部門及物流系統經得住當日的激增業務。

「網路星期一」是美國零售業每年線上銷售的高峰期。美國新冠疫情升溫已促使避開實體商店的民眾在「黑色星期五」擁抱電商，進一步證實今年網購消費將猛增的預測。

研調公司Adobe Analytics預估，今年落在11月30日的「網路星期一」，全美電商總銷售額將年增35％至127億美元，金額創史上新高，且增幅是往年的一倍以上。

這意味著若電商業者在當日出現服務中斷問題，包括網站速度緩慢、付款問題、結帳前購物車內商品消失等，對商家恐怕會造成嚴重衝擊。

亞馬遜、沃爾瑪、目標百貨等零售巨擘，已經為此備戰數月，本周將驗收提升運能、增加線上訂單路邊取貨功能等多項新投資的成效。專門幫助網購業者解決網站問題的Quantum Metric執行長恰巴拉表示，大型零售商也可能承受不住暴增需求，當下分秒必爭，且每位客戶都至關重要。

跡象表明，部分網站正在努力處理負載問題，Quantum Metric指出，在今年「黑色星期五」，著名零售業者的網站錯誤率比一年前高出39％。

根據Adobe的統計，今年「黑色星期五」當天全美消費者在網路上購物的支出比去年增加21.6%，金額達90億美元，不及該公司預測的103億美元，代表今年消費者較早買好需要的貨品，一方面可能是折扣等優惠已經讓他們滿意，另一方面則是擔心送貨來不及。