Airbnb IPO估值有望上調
消息人士透露，民宿訂房平台Airbnb和餐飲外送業者DoorDash，正打算發布首次公開發行股票（IPO）的估值目標區間，預料都將高於市場預期，成為IPO市場持續蓬勃發展的最新跡象。
華爾街日報報導，Airbnb預計1日展開投資人巡迴說明會，並將其估值目標區間設在300億至330億美元（經完全稀釋股數後），而了解這樁IPO的人士則預估其估值為300億美元。DoorDash則將估值目標區間設在250億至280億美元（經完全稀釋股數後），也高於知情人士預期的250億美元。DoorDash在30日展開IPO巡迴說明會。
企業與合作券商通常在交易前會尋求設定相對保守的目標區間，保留空間讓發行價可能定在目標區間的上緣或超過目標區間。目前仍不清楚這兩家公司的訂價目標區間。
Airbnb和DoorDash預定於12月中掛牌，而12月向來是IPO市場較清淡的月份，但這兩家重量級公司的上市，可望為今年IPO的盛況劃下完美句點。
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