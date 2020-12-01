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440億美元 標普全球大併購

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電
標準普爾全球公司以規模440億美元收購同業IHS Markit，將成為彭博資訊與路孚特等資訊供應強權的勁敵。（路透）
標準普爾全球公司以規模440億美元收購同業IHS Markit，將成為彭博資訊與路孚特等資訊供應強權的勁敵。（路透）

金融數據供應商標準普爾全球公司（S&P Global）同意以規模440億美元的全股票交易，收購同業IHS Markit，為今年來全球最大併購案。

這兩公司的合併不僅將加速華爾街大型數據供應商的整併潮，也將成為彭博資訊與路孚特（Refinitiv）等資訊供應強權的勁敵。

根據交易內容，標普全球將以390億美元的股票買下IHS Markit，若再承接48億美元的淨債務，總價碼約440億美元。IHS Markit每股可換得標普全球0.2838股，收購價較IHS Markit 27日收盤價96.94美元溢價約4.7%。IHS Markit股價30日早盤應聲暴漲7%，標普全球股價則小漲0.7%。

在交易宣布前，總部位於英國的IHS Markit市值約為370億美元，標普全球市值約為820億美元。

標普全球以提供國家、企業債信評等以及全球資本、商品市場數據見稱，如今出手併購擁有逾5,000名分析師、數據科學家、金融學者及產業專家的IHS Markit，顯示在金融市場愈發走向電腦化交易之際，業界大咖正瞄準數據和分析資料激增的需求，爭相壯大自身規模。倫敦證券交易所（LSE）去年同意以270億美元收購路孚特。

Global CIO Office執行長杜根說：「這是金融資料庫與服務的一大整併。標普全球大概是猜測漸進式擴張不太管用，因此決定進行一項大併購，藉此深化產品規模與實用性。」

這兩家公司估計，合併後的年度成本綜效為4.8億美元；標普全球預期，在2021年下半年完成收購後，有望在第二個全年結束前實現獲利。標普全球執行長彼得森說：「這樁收購案在完成合併後有助於擴大規模，並且加速與增強我們提供客戶重要情報的能力，以支持他們做出有說服力的決策。」

完成收購後，彼得森將接任合併後公司的執行長，IHS Markit執行長烏格拉則將留任一年，擔任特別顧問。完全稀釋股數後，標普全球的股東將持有合併後公司約67.75%的股權，IHS Markit股東則持有剩餘的32.25%。

加拿大籍的烏格拉是在一間英國穀倉創立Markit的，在2000代初衍生性金融商品交易火熱時，他發現了為信用違約交換（CDS）市場提供定價的商機。他透過一連串併購案壯大Markit，以2016年與IHS合併到達高峰。Markit在2014年首次公開發行股票時，市值約45億美元。

專家指出，這樁交易的風險之一，為監管當局的嚴格檢視，因為兩家數據產品有所重疊，標普全球和Markit都是市場數據供應商，反托辣斯將成為棘手的問題。

標普 英國 華爾街

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