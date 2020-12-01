聽新聞
test
0:00 / 0:00
澳中貿易爭端 將鬧上WTO
澳洲與中國大陸的貿易爭端加劇，澳洲政府揚言，準備就大麥遭加徵關稅事宜，在WTO提申訴，並宣稱大陸遏制澳洲商品進口之舉「咄咄逼人」，不僅傷害雙方企業，也將削弱人們對全球經濟自新冠肺炎疫情中復甦的信心。
今年5月，大陸對澳洲大麥課徵80.5%反傾銷及反補貼關稅，聲稱這些商品獲澳洲政府補貼低價銷售。澳洲駁斥這項說法，要求陸方撤銷關稅，但遭拒絕。市場研究機構IHS Markit資料顯示，在大陸加稅前，澳洲每年出口至大陸的大麥規模約10億美元。
澳洲今年4月向歐洲領導人尋求支持，調查北京對新冠疫情初步應對是否導致全球大流行疾病，此舉激怒北京。許多澳洲國會議員和經濟學家認為，加徵關稅是大陸對澳洲外交行動的報復。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言