澳中貿易爭端 將鬧上WTO

澳洲與中國大陸的貿易爭端加劇，澳洲政府揚言，準備就大麥遭加徵關稅事宜，在WTO提申訴，並宣稱大陸遏制澳洲商品進口之舉「咄咄逼人」，不僅傷害雙方企業，也將削弱人們對全球經濟自新冠肺炎疫情中復甦的信心。

今年5月，大陸對澳洲大麥課徵80.5%反傾銷及反補貼關稅，聲稱這些商品獲澳洲政府補貼低價銷售。澳洲駁斥這項說法，要求陸方撤銷關稅，但遭拒絕。市場研究機構IHS Markit資料顯示，在大陸加稅前，澳洲每年出口至大陸的大麥規模約10億美元。

澳洲今年4月向歐洲領導人尋求支持，調查北京對新冠疫情初步應對是否導致全球大流行疾病，此舉激怒北京。許多澳洲國會議員和經濟學家認為，加徵關稅是大陸對澳洲外交行動的報復。