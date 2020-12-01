聽新聞
test
0:00 / 0:00

航空業運疫苗…世紀級任務

經濟日報 / 編譯任中原易起宇／綜合外電

美歐兩地公衛官員都正積極部署新冠病毒疫苗，預料本月起將開始施打，醫療前線人員及容易感染的民眾將優先獲得疫苗接種，預料須等到明年稍晚時疫苗的供給才可能因應需求。此時，航空業將面臨運送疫苗的「世紀任務」，必須在克服低溫冷凍環境的要求之際，還要兼顧速度。

英國預料將率先批准輝瑞（Pfizer）與BioNTech共同研發的疫苗，首批疫苗最快將在7日交貨。美國可能在食品藥品管理局（FDA）10日開會之後不久，批准輝瑞團隊及莫德納（Moderna）藥廠研發的疫苗。莫德納表示，其疫苗試驗的完整結果顯示，抵禦新冠病毒的有效率高達94.1%，且沒有任何嚴重的安全疑慮，將向美國和歐盟申請新冠肺炎疫苗的緊急使用授權。

美國國家過敏和傳染病研究所所長佛奇說，「幾乎能確定，我們可望在12月底之前對屬於第一優先類別的個人施打疫苗」。德國已展開準備工作；確保在歐盟藥品署（EMA）核准疫苗之後，民眾能在12月開始接種疫苗。

EMA將於12月考慮是否批准輝瑞與莫德納的疫苗；若能在12月批准，歐盟27國可望在年底前開始施打。EMA將宣布接獲申請的時間，之後將公布審查過程的詳細時間表。

各國航空業者肩負運送疫苗「世紀任務」，正積極準備運送上億劑疫苗，德國漢莎航空成立20人小組，規劃疫苗運送作業，美國聯合航空正演練疫苗交運，達美與聯合航空也正在備齊運送輝瑞疫苗所需條件。國際航空運輸協會（IATA）說，這將是史上最大規模、最複雜的物流操演。

疫苗 輝瑞 歐盟

延伸閱讀

俄第2支疫苗大規模試驗 3千名18歲以上人士受試

防護率達94.1%！莫德納將向美國、歐盟申請新冠疫苗緊急授權

疫苗佳音不敵疫情飆升疑慮 亞股幾全面收黑

非洲伊波拉防疫借鏡 疫苗低溫配送不若想像難

相關新聞

漲勢再起 比特幣改寫空前新高

比特幣（bitcoin）在11月的最後一天改寫歷史新高。儘管各家媒體引用的報價系統不一，但都指向這個相同的結果。

440億美元 標普全球大併購

金融數據供應商標準普爾全球公司（S&P Global）同意以規模440億美元的全股票交易，收購同業IHS Markit，...

OPEC+會談破局 油價下跌

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）11月30日起召開為期兩天的會議，決定是否要在明年元月起延長現行的減產措施，卻傳出內...

韓劇「我的新創時代」全球熱播 Neflix成韓流關鍵推手

隨著新冠肺炎疫情讓許多人只能待在家，追劇也成許多人的主要娛樂。南韓戲劇節目的魅力橫掃全球，許多韓劇也已上了串流影音龍頭N...

Airbnb IPO估值有望上調

消息人士透露，民宿訂房平台Airbnb和餐飲外送業者DoorDash，正打算發布首次公開發行股票（IPO）的估值目標區間...

美網路星期一 業績拚新高

最新預測顯示，隨著美國人預料將於「網路星期一」（Cyber Monday）瘋狂網購，今年美國當日的電商銷售額可望刷新歷史...

羅傑斯看2021 點出兩大風險

有「商品大王」之稱的著名投資人羅傑斯（Jim Rogers）11月30日表示，2021年最大風險，包括美國政府承擔的債務...

航空業運疫苗…世紀級任務

美歐兩地公衛官員都正積極部署新冠病毒疫苗，預料本月起將開始施打，醫療前線人員及容易感染的民眾將優先獲得疫苗接種，預料須等...

澳中貿易爭端 將鬧上WTO

澳洲與中國大陸的貿易爭端加劇，澳洲政府揚言，準備就大麥遭加徵關稅事宜，在WTO提申訴，並宣稱大陸遏制澳洲商品進口之舉「咄...

美股道瓊早盤跌約200點 投資人獲利了結

￼￼￼￼美股三大指數30日早盤漲跌互見，道瓊指數跌250點，原因是部分投資人選擇在美股創高之際獲利了結。

疫情另類效應 歐洲人狂搶低價中古車

在新冠肺炎疫情籠罩下，包括歐洲等各地的民眾都不敢搭乘公車、火車等大眾運輸工具，但也不敢在經濟情勢如此不穩定之際花大錢購買...

疫情網購衝擊 英連鎖服飾店集團Arcadia瀕臨破產

英國廣播公司（BBC）今天報導，受到Covid-19防疫封鎖措施和網購激烈競爭的衝擊，英國服飾零售集團阿卡狄亞（Arca...

熱門新聞

燒傷？嗆傷？網路鞋王謝家華火災身亡 事故細節流出

細節曝光！伊朗核武之父遭遙控機槍射殺 槍手沒現身過

日本Nike廣告探討種族歧視問題遭批 網友發起抵制：要把Nike球鞋全扔掉！

拜登傷勢結果出爐！右腳驚現髮絲狀骨折 須穿矯正鞋

美洲豹咬鱷魚頸強行拖入叢林 畫面震撼網民：竟能如此輕鬆

日本超狂動物飼育員！神回覆小朋友問題 網讚：被耽誤的畫家

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。