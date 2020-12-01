OPEC+會談破局 油價下跌

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）11月30日起召開為期兩天的會議，決定是否要在明年元月起延長現行的減產措施，卻傳出內部意見分歧，提高了供應展望的不確定性，國際油價30日盤中應聲走低，西德州油價更一度跌破每桶45美元價位。這也成為全球金融市場本周面臨的首要事件風險。

全球市場本周面臨諸多事件風險，包括OPEC+的減產策略評估會議，以及英國與歐盟須在本周中之前化解爭議，以確保年底前能敲定貿易協議，但雙方卻仍為漁業權爭執不下。美國聯準會（Fed）鮑爾與美國財長米努勤1日也將發表談話，而4日還有美國11月就業報告。

全球股市在11月的最後一個交易日回歸平淡，加上美中緊張升高，提高投資人的謹慎情緒，美股三大指數30日早盤漲跌互見，道瓊工業指數跌逾250點，美元指數則貶0.1%至91.625，為兩年半低點。

彭博資訊引述消息人士指出，OPEC+各成員國部長在29日舉行的非正式線上會談破局，未能就是否要延後實施明年第1季的增產措施，達成共識，各國30日起開會希望能弭平歧見。OPEC+原定明年1月起將現行每日減產量放寬近200萬桶，但第二波新冠肺炎疫情已衝擊各地的原油需求，促使OPEC+重新思考這項增產決定。

消息人士說，OPEC+正考慮把現行每天減產770萬桶（約占全球需求的8%）的措施，延長至明年第1季，這個立場獲得沙烏地阿拉伯和其他主要產油國的支持，卻遭逢阿拉伯聯合大公國和哈薩克的反對。

西德州中級原油1月期貨30日盤中挫跌近2%至每桶44.72美元，跌幅稍後收斂至0.8%，報每桶45.15美元；倫敦布蘭特原油1月期貨也一度跌逾2%，跌幅稍後縮小至1.2%，成為每桶47.6美元。

路透引述消息來源說，OPEC+的討論聚焦於是要延長現行減產規模三到四個月，還是要從明年1月起逐步增產，俄羅斯支持後者，因此各國將難以達成共識，特別是若俄國與哈薩克都不改變立場。

除非OPEC+在這兩天會議達成延後增產共識，否則各國明年1月起將提高產能，可能導致全球油市供給過剩，並打壓油價近來的漲勢。