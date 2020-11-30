FT：台灣與紐西蘭能為商務旅行的未來 提供這些經驗

紐西蘭上周在奧克蘭市民劇院舉行CIO Awards頒獎典禮，與會貴賓與得獎者互動熱絡，650人擠在典禮開始前的雞尾酒會上享用飲料、傾身交談，有人甚至手挽著手拍照，令人驚訝的是，他們都沒有戴口罩。這些畫面著實羨煞了在北半球受困於封鎖措施的人。

倫敦金融時報副主編史卡平克（Michael Skapinker）說，當人們能像紐西蘭一樣控制新冠肺炎疫情時，或許這就是人們未來的生活。紐國染疫病故人數為25人，民眾生活一切如常，不像是世界上許多人迄今仍無法過正常生活。

史卡平克說，那麼，在新冠肺炎疫情期間的商務旅行方面，紐西蘭能提供什麼經驗？還是會像微軟共同創辦人蓋茲所說，商務旅行將比疫前減少50％？

史卡平克在與台灣晶華酒店董事長潘思亮交談時，對大致未受疫情影響國家的旅行模式甚感興趣。新冠疫情在台灣只造成七人死亡，潘思亮對他說，台灣本地的商務旅行已經恢復了。

在台灣，出席會議的人數也大幅減少。人們發現可以遠距開會，造訪公司內部辦公室的次數也比疫情前少，但潘思亮說，他認為在亞洲地區擁有子公司的企業領導人，由於語言和文化的差異，需要恢復造訪辦公室才能確實傳達公司的訊息。在美國與歐洲，因為跨國企業主要使用英語運營，公司內部造訪並不會大舉捲土重來。 真正的商務旅行熱潮在於銷售以及面對面的訓練，因為在Zoom上是無法達成交易的。

史卡平克指出，在紐西蘭也看到了類似的模式。國內旅行增加，與去年同期相比，9和10月奧克蘭機場的國際旅客數量劇減97％。 但是國內遊行人數在9月下降53％，而10月僅減少35％。

旅行科技公司Serko執行長葛拉夫頓（Darrin Grafton）表示，他已看到場外會議的興起。 這是必要的，因為並非所有人都回到辦公室。飛行中心旅行集團（Flight Center Travel Group）企業旅行總經理奎爾（Nick Queale）表示，許多人已經適應了每周三天在家、兩天在辦公室的模式。

奎爾說，對許多公司而言，參加會議似乎是不必要的支出，公司正在認真考慮需要進行哪些旅行，並研究了投資回報率，例如採礦和製造業對旅行的需求特別強勁。無論如何，旅行將會被抑制好幾年，但商務是一種社交活動，對疫情的記憶也將逐漸消失。葛拉夫頓說，商務旅行將會減少，但減幅不會高達50％。