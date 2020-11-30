疫情網購生意旺 亞馬遜增聘引關注

在疫情失業潮中，亞馬遜竟逆向操作，平均每天招聘1400人。根據媒體統計，在疫情經濟大蕭條期間，電商龍頭亞馬遜反而多聘用了40多萬名新員工，其中大部分是倉儲工作人員，其次是軟硬體工程師，以應對大幅湧至的網購用戶。但大量的倉儲員工群聚，也引發健康和染病疑慮，以致遭到強烈抨擊，專家也擔憂亞馬遜的勢力很可能造成嚴重的壟斷現象。

連鎖龍頭逆向聘人

紐約時報報導，亞馬遜在今年總計已經多聘僱了超過40萬名員工，其中還不包括購物季招募的約10萬名臨時工。

亞馬遜新雇的員工主要是為了應付疫情期間，大爆炸的網購倉儲物流，且不只是在美國，只要有亞馬遜倉儲點的國家，都有人受惠於亞馬遜的聘僱。另外一個大量在疫情間招募員工的為零售店龍頭沃爾瑪，雖然沃爾瑪改推行路邊取貨和網購，仍然需要大量工作人員維持物流和倉儲供貨的穩定，且聖誕節將至，美國國家零售聯合會預估，今年的假期銷售額（尤其以網路購物為大宗）會增長約三成。

媒體分析，亞馬遜的員工增長和聘僱速度在美國企業史上創下記錄，甚至超越20年前，沃爾瑪剛興起時曾增加了23萬名員工。經濟學家和歷史學家認為，亞馬遜的聘僱盛況，像是戰時的雇用狀況，例如二戰初期時，因為造船和房屋重建的需求，因此各企業需要招募大批工人。

長期恐成壟斷現象

星報報導，即使亞馬遜在疫情間貢獻大量工作，拯救許多失業人士，但長期來看，亞馬遜的勢力只會一直擴大，這對政治和經濟長期而言都不是好事，尤其亞馬遜在疫情間屢傳出倉庫工人確診，卻都沒有妥善處理。

華盛頓大學歷史教授、撰稿人瑪格麗特．奧瑪拉甚至直言「我們快變成亞馬遜國」。他認為，不只是壟斷問題，且亞馬遜目前在美國各大州都有倉庫據點，可以更貼近客戶，某方面來說也會擴大政治影響力。歷史上表明，任何國家過於依賴少數企業主，都不會有好下場。

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