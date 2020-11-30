快訊

一次拔20顆牙釀死？ 醫療糾紛報導背後沒說的事

南投奧萬大傳巴士翻覆 1人命危、20人輕重傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

泡菜標準誰說了算？大陸泡菜國際標準問世 韓撇：不適用韓國

聯合新聞網 / 綜合報導
南韓今年夏季遭遇多個強颱侵襲，加上出現史上最長的梅雨季，暴雨成災導致當地白菜價格大漲，引發「泡菜危機」。路透
南韓今年夏季遭遇多個強颱侵襲，加上出現史上最長的梅雨季，暴雨成災導致當地白菜價格大漲，引發「泡菜危機」。路透

中國大陸制定泡菜國際標準，陸媒聲稱，「我國的泡菜產業成為了國際泡菜市場的行業標竿，我國泡菜產業的技術標準被世界所認同，泡菜行業都將按照這一標準進行生產」。不過韓國農林畜產食品部指出，此次國際標準不適用於韓國泡菜。

根據陸媒「新浪」報導指出，大陸制定泡菜國際標準的問世，「意味著我國的泡菜產業成為了國際泡菜市場的行業標竿，我國泡菜產業的技術標準被世界所認同，從今以後，大陸泡菜在國際市場將更有話語權了」。

報導指出，國際標準的制定，將大幅提升大陸泡菜在國際市場的地位與影響力，對泡菜產業而言，可向更優更強的方向發展，並起到巨大的推動作用，且本次參與制定標準的專家中，沒有來自韓國的專家。而韓國泡菜消費量中，有35％來自進口，其中99％來自大陸。

然而，韓媒「韓聯社」指出，韓國農林畜產食品部稱，此次國際標準的製定並不意味著大陸的泡菜成為Kimchi（韓國泡菜）的國際標準。2001年聯合國糧食及農業組織（FAO）國際食品標準委員會制定了Kimchi國際標準。陸方制定的標準關乎四川鹽漬發酵蔬菜，ISO文件也指出，該規格不適用於韓國Kimchi（泡菜）。

新浪報導指出，「韓國自稱泡菜宗主國，但其實早已名存實亡」，目前韓國泡菜價格暴漲，許多餐廳暫停提供免費的泡菜。受到颱風與雨季影響，現在韓國一顆白菜要價1.0689萬韓元（約新台幣268元），相比2019年的價格，足足上漲40％。

韓國

延伸閱讀

日本Nike廣告探討種族歧視問題遭批 網友發起抵制：要把Nike球鞋全扔掉！

挖剪設計針織衫一件要價快4萬 網嘆：時尚真難懂

支持哪一邊？他PO照問「滷肉飯吃法」 兩派網友戰翻

新北單親媽殺孩...她懺悔「也曾這麼做」 兒一句話瞬間淚崩

相關新聞

泡菜標準誰說了算？大陸泡菜國際標準問世 韓撇：不適用韓國

大陸制定泡菜國際標準，大陸媒體聲稱，「我國的泡菜產業成為了國際泡菜市場的行業標杆，我國泡菜產業的技術標準被世界所認同，泡菜行業都將按照這一標准進行生產」。不過韓國農林畜產食品部指出，此次國際標準不適用於韓國泡菜。

「鬼滅」之財 取之有道

日本漫畫改編動畫電影「鬼滅之刃：無限列車篇」10月16日在日本上映，票房已累積超過250億日圓（2.4億美元）。除了漫畫、電視動畫和這部最新的動畫片外，這部作品也衍生出大量周邊產品和與企業合作的行銷活動，且都創下銷售佳績，這絕對不是僥倖，更重要的是靠著精密計算如何善用這部作品人氣的策略。

中澳貿易爭執送WTO仲裁 紐西蘭學者主張挺澳

中國針對澳洲葡萄酒實施臨時反傾銷措施，澳洲政府計劃向WTO附設的獨立仲裁單位提告，紐西蘭國際法專家認為，紐國政府必須支持...

印度上季GDP萎縮7.5% 追上中國希望更渺茫

印度統計局27日發布7-9月國內生產毛額，較去年同期萎縮7.5%，使其成為全球主要經濟體中表現最差者 之一。智庫牛津經濟研究院專家說，許多人曾期待印度取代中國大陸，但此事並未發生；彭博專欄作家穆克吉則說，印度夢想趕上中國，現在希望渺茫。

專家看本周經濟指標／美初領失業救濟人數 受關注

美國截至11月21日這一周的初領失業救濟金人數增加3萬人，來到77.8萬人，高於預期，但較上周3.7萬人改善。這一周10...

憂美醫療體系 佛奇：下月底前將優先為一部分人打疫苗

美國國家過敏和傳染病研究院（NIAID）院長佛奇29日對美國醫療系統表示擔憂，因全美疫情仍持續升溫，但他預期12月底前會...

脫歐僵局、疫情升溫 英國經濟兩頭燒

病毒的衝擊讓英國目前正遭受300年來最嚴重的經濟蕭條。而現在不但疫情持續升溫，陷入僵局的脫歐談判也可能加重這場數百年一見的經濟災難。若英國無法在期限前與歐盟達成貿易協定，他們可能將迎來近千億台幣的損失。

中美之爭「小跟班」先遭修理 澳洲出口全遭中國拒收

澳洲最近跟中國鬧得很不愉快，結果運煤船進不了港口、葡萄酒訂單屢被取消、龍蝦死在中國海關，中國官員更是不接電話，這個「待遇」大概比貿易戰還嚴厲。

疫情衝擊消費！韓家庭儲蓄率將飆21年新高 央行頭大

根據南韓央行29日發布的統計報告，該國家庭儲蓄率將創下自1999年來最高水準，主要因為疫情下的保持社交距離措施，造成服務...

法案圖利中盤商 印度農民群起抗爭

印度農民不滿新農業法案，讓中盤商可以低價收購農作物，因此上萬名農民聚集首都新德里，引發大規模抗議，並爆發警民衝突。對此，官方表示，已經邀請了抗議組織負責人進行會談，並強調立法不會忽視農民權益，但抗議領導人還未作出回應，只重申訴求沒有得到回應，就不會回家。

美元看貶 2021匯市主旋律

隨著美元指數本周跌至逾兩年新低，投資人與分析師認為，從景氣循環與結構性因素來看，明年美元的貶勢已確立，問題似乎只剩下美元...

川普號召西方 聯手制衡中國

儘管美國總統川普的任期即將在兩個月後結束，但政府高級官員說，正在推動對中國大陸採取新的強硬措施，計劃成立一個西方國家的非...

熱門新聞

美國猶他州沙漠神祕巨柱 離奇消失

假好心！南韓老翁領養「犬母女」 竟載到屠場宰殺進補

日本超狂動物飼育員！神回覆小朋友問題 網讚：被耽誤的畫家

今天開盤前 五件國際事不可不知

就是要搶鋒頭！拜登就職日 川普計畫在這天宣布再戰2024

拜登傷勢結果出爐！右腳驚現髮絲狀骨折 須穿矯正鞋

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。