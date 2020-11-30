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彭博：螞蟻集團明年實現IPO的希望 趨於渺茫

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
彭博報導，螞蟻的上市計畫可能無法在2022年前完成。路透
彭博報導，螞蟻的上市計畫可能無法在2022年前完成。路透

螞蟻集團規模350億美元首次公開發行股票（IPO）被監管當局緊急叫停後，彭博引述知情監管人士透露，由於中國正加強對金融科技業的監管進行改革，螞蟻集團明年重啟這項重量級上市計畫的希望益加渺茫。

報導引述知情人士說，螞蟻集團尚處於評估所需進行的變動的初步階段，以滿足新的小貸管理辦法下監管機構的要求，要滿足新要求將帶來巨大的工作量，並且一些要求還沒有明確下來，螞蟻的上市計畫可能無法在2022年前完成。

螞蟻集團IPO若再推遲一年或更長時間，無疑將給包括其實際控制人馬雲，以及華平資本等早期投資者帶來又一次重大打擊，他們本寄望於在螞蟻此前的上市計畫中獲取豐厚的投資回報。

知情人士不願具名，因信息未對外公開。螞蟻集團發言人在彭博求證時不願置評，中國央行、銀保監會和證監會未立即回覆彭博尋求置評的傳真。

本月以來，監管當局對科技平台的監管已經在強化，原本公布的《網絡小額貸款業務管理暫行辦法（徵求意見稿）》意在遏制中國逾200家網路小貸公司資產規模快速擴張及槓桿攀升風險，亦被視為是對螞蟻集團在內的科技平台的直接打擊。徵求意見稿發布第二天，螞蟻集團上海香港IPO意外同步中止。

根據上述新規，彭博行業研究估算，螞蟻集團需要補充資本約120億美元。同時旗下兩家小貸公司--花唄和借唄要在全國範圍內開展業務，螞蟻還需重新向銀保監會提出申請。據知情人士透露，銀保監會將控制全國性運營網絡小貸公司的數量，並且幾乎不可能給螞蟻兩塊牌照。

IPO 上海 香港

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