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台積電、聯電ADR上周五俱漲 跟隨費半漲勢

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR上周五漲1.3%%，收98.74美元，較台北交易股票溢價15.2%；聯電ADR也上漲近3%。費城半導體指數漲1.2%。

美國股市上周五在感恩節假期縮短的交易時段收高，科技股和醫療股普遍上漲，將標普500和那斯達克綜合指數推上歷史新高。標普500指數小漲0.2%，收3,638點，那斯達克綜合指數上漲0.9%，收12,205點，雙雙創下歷史最高收盤紀錄。道瓊小漲37點，至29,910點。美國股市上周五於美東時間下午1點提前收盤，上周四因感恩節假日休市。

費城半導體指數本月漲17.2%，也締造2003年10月以來最大單月漲幅。台積電ADR本月漲幅也高達17.7%。

台灣加權股價指數上周五漲21.43點收13,867.09點。台積電平盤收489.00元。聯電跌0.9%收39.15元

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 75.03 +2.53 74.40 0.84

中華電 CHT 109.60 +0.84 109.50 0.10

台積電 TSM 563.37 +1.28 489.00 15.21

聯電 UMC 39.77 +2.958 39.15 1.58

台積電 半導體 標普

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