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脫歐僵局、疫情升溫 英國經濟兩頭燒

台灣醒報 / 記者陳謙╱台北報導
英國與歐盟是否達成貿易協議，是影響英國未來經濟的重要因素。(hpoto by europarl on google)
英國與歐盟是否達成貿易協議，是影響英國未來經濟的重要因素。(hpoto by europarl on google)

病毒的衝擊讓英國目前正遭受300年來最嚴重的經濟蕭條。而現在不但疫情持續升溫，陷入僵局的脫歐談判也可能加重這場數百年一見的經濟災難。若英國無法在期限前與歐盟達成貿易協定，他們可能將迎來近千億台幣的損失。

有/無條件脫歐？

《CNN》分析，若英國確定以「無條件」形式脫歐(意即與歐盟無法達成貿易方面的共識和協議)則明年的出口額將會減少2個百分點，英國整體經濟規模在五年後甚至會縮小1.5%。

關稅、出口配額、複雜的程序將會成為英國脫歐後貿易上的種種阻礙，這也是為何若英、歐之間無法好好溝通，原本因疫情已經嚴重受挫的英國經濟可能將一蹶不振。而距離這最後的「通牒」，英首相強生僅僅只剩最後得一個月時間可以力挽狂瀾。

拖累復甦進度

愛爾蘭媒體《RTÉ》報導，俗稱「財務看門狗」的英國預算責任辦公室(OBR)表示，若真的不幸實現以無條件形式脫歐，則經濟要恢復到疫情前狀況的時間將整整被推遲一年，也就是2023年的第三季。OBR指出，邊境的貿易控管將會直接讓全國明年第一季的GDP減少近1%，少了15億英鎊的收入(約為569億台幣)

此外，英國今年因疫情所發出的紓困基金預計超過40億英鎊(約1517億台幣)。也就是對於明年的英國來說，財務不僅開不了源，更堵不住流，這樣的經濟壓力只能透過借債來暫時喘口氣，而OBR也預測，五年後國債占GDP的比率將會提高整整3%。

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英國 脫歐 疫情

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