法案圖利中盤商 印度農民群起抗爭

印度農民不滿新農業法案，讓中盤商可以低價收購農作物，因此上萬名農民聚集首都新德里，引發大規模抗議，並爆發警民衝突。對此，官方表示，已經邀請了抗議組織負責人進行會談，並強調立法不會忽視農民權益，但抗議領導人還未作出回應，只重申訴求沒有得到回應，就不會回家。

中盤商壓價收購

半島電視台報導，9月份印度通過一項法律，讓政府停止以保障價格收購農作物，意味著私人中盤商可以用更低廉的價格購買農作物。政府認為，農業需要改革，藉由自由銷售產品和通過私人投資，達到生產自由的目標。

然而大部分農民卻不買單新法，農民工會在過去兩個月不斷嘗試協商，並號召農民前往首都抗議，在旁遮普邦和哈里亞納邦的公路上紮營，目前抗議已經延燒到首都新德里，並在27日晚間爆發警民衝突，雖無嚴重傷亡，但已經將農民與政府的衝突推向另一波高峰。

農業部長納倫德拉．辛格。托瑪爾日前做出回應，邀請農業工會的代表進行會談，「我們將一一致電給所有農民組織，期盼能夠達到共識。」他強調，該法律會讓農民成為最大受益人，希望衝突不要越演越烈。

抗議的領導人並未做出回應，而抗議者們表示，訴求沒有得到合理回應前，他們不會回家。媒體表示，這些抗議者最開始想前往新德里，但礙於軍警勢力，因此只能滯留在國道上，造成交通阻斷，已經嚴重影響到一般人的生活。

農民權益被忽視

除了農民抗議，背後也有以總理莫迪為首的政黨撐腰，他們稱該法律為「反農民」以及「支持大企業」的行為。CBC報導，長期以來，農民在印度文化中被視為心臟和靈魂，農業更是印度的經濟支柱，為該國13億人口的一半以上提供的生活必需。

然而在過去30年，農民的經濟影響力大幅下降，曾經佔據GDP三分之一，現在僅佔15%，因此農民權益也大幅縮水，也經常引發農民抱怨被忽視，並訴求應以合理價格為農作物定價，並要求更多的貸款減免以及灌溉系統，以確保乾旱期間的供水。

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