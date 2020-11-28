臉書傳明年推數位幣
金融時報（FT）報導，社群網站龍頭臉書（Facebook）正準備最快在明年1月，推出Libra數位貨幣，但限制範圍將比原本的「降級版」更大，只會與美元掛鉤，以緩和監管機關的疑慮。
在監管當局對Libra計畫表達憂慮後，以臉書為首、由27家企業組成的Libra協會4月表示，會調整限縮Libra的範圍，改為推出好幾種貨幣的數位版本，再加上與所有這些數位貨幣連結的一種「數位組合」幣。不過，知情人士說，Libra協會如今願意先推出只與美元連結的單一數位貨幣，其他數位貨幣與組合版本的數位貨幣則可能會在稍後推出。
知情人士說，Libra的確切推出日期，將取決於何時取得瑞士金融市場監管局（FINMA）的批准，但最快也要到明年1月。
臉書主管去年6月發表Libra計畫，推出由現金準備及以美元等強勢貨幣公債支持的「穩定幣」，但之後遭逢各國監管機關的質疑，警告這種與各國一籃子貨幣掛鉤的單一數位貨幣，可能影響貨幣穩定，並成為洗錢溫床。PayPal、萬事達卡等創始夥伴更相繼退出。
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