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阿斯特捷利康啟動全球臨床

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電

英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）表示，為釐清各界對自家新冠肺炎疫苗有效性的疑問，準備舉行另一場全球性的臨床試驗。

阿斯特捷利康23日表示，與牛津大學合作研發的新冠實驗疫苗在英國和巴西最後階段的試驗結果顯示，平均有效性為70%。儘管在受試者子群（subgroup）先打一半劑量後，再施打全劑的防護力達90%；但若以全劑量施打兩次，防護力為62%。

以較低劑量施打疫苗，防護效果竟比全劑量強，這結果引起多位科學家懷疑。儘管美國主管當局只要求有效率高於50%，歐洲當局則未對潛在疫苗效力訂定最低門檻，但問題在於最佳防護力90%的結果出自於子群分析，專家認為這種做法可能產生啟人疑竇的結果。

英國東安格里亞大學醫學教授杭特說：「在隨機控制試驗的子群分析，總是問題多多。」他指出，這類分析往往會升高「第一型錯誤」，簡單說，就是某種干預在某時被認定有效，實則不然。部分原因是子群受試者人數大減，令人難以確信不是因機率差異或受試者之間的相似性，才造成這樣的結果。

與阿斯特捷利康攜手開發疫苗的牛津大學在23日稍後發布的聲明表示，因為疫苗製造過程的差異，導致一些受試者接種的劑量為半劑、而非全劑。美國新冠疫苗專案「神速行動」主管24日又說，較高劑量的疫苗在年輕族群的效益較高，而接受較低劑量受試者所接受的劑量也有些許誤差，但這些都未出現在阿斯特捷利康原本的聲明裡，又使外界更加疑惑。

為釐清疑問，阿斯特捷利康執行長索利歐（Pascal Soriot）表示，希望新的試驗能證明90%有效性不假。他說：「既然我們已發現有更強的效力，就必須加以驗證，所以我們需要再做額外研究…或許是另一場國際性的研究，但這回可能更快，因為我們知道效力高，所以需要的病患人數較少。」

索利歐表示，額外試驗不至於耽擱在英國和歐盟核准的過程。但專家認為，該公司疫苗在歐、美迅速獲准的機率可能因此降低。這些憂慮已拖累阿斯特捷利康股價本周以來挫跌7.6%。

新冠疫苗 英國 牛津

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