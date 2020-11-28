亞股獲利超級循環 啟動

經濟日報 / 編譯易起宇／綜合外電

亞洲股市本月來已漲逾12%，有望締造十多年來最佳單月表現。市場觀察人士指出，在亞洲經濟和企業獲利預料將持續復甦下，亞股12月有望將繼續上揚。分析師認為，日本以外的亞洲地區正在啟動新一輪「獲利超級循環」，未來兩年的企業獲利有望二位數成長。

MSCI亞太指數27日盤中漲0.7%，本月來已大漲12.1%，漲幅為2009年來單月最大。該指數目前表現和美國標普500指數不相上下，且可望連續三個月優於標普500指數，為逾兩年來最長紀錄。新冠病毒疫苗試驗屢傳利多、美國總統當選人拜登勝選、各國簽署區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），都為亞股漲勢增添動能。

彭博數據顯示，外資本季以來，正以七年來最快的速度湧入中國大陸以外的亞洲市場，10月1日來九個地區股市共吸引約480億美元資金，日本以274億美元居冠，其次是印度的92億美元。

新冠疫苗利多也讓全球資金經理人廣泛調整投資策略，最明顯的改變就是資金輪動到景氣循環類股和股價偏低的個股。

瑞信表示，日本以外的亞洲地區正啟動新一輪「獲利超級循環」，未來一年企業獲利看增19%，該公司青睞南韓、香港、泰國及新加坡股市，投資策略師坦提亞表示，「亞股的優異表現將持續三至六個月」。

高盛預估，日本以外的MSCI亞太指數成分企業明、後兩年的獲利，將分別成長23%與16%，主要受到數位經濟、景氣循環與國內消費等三利多的支撐，並看好科技硬體和半導體類股的表現。瑞銀資產管理公司則推薦印度和東南亞的銀行及非必需消費品類股。

不過，一些投資人仍謹慎看待前景，認為亞股進一步上漲的空間可能有限，DailyFX亞太策略師主管史匹伐克說：「亞股整體展望偏向上漲，但仍面臨重大的潛在風險。」

亞股 日本

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