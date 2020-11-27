疫苗問世將助漲美股與經濟？分析師指明年這一地方更優

投資銀行Quilvest Wealth Management投資委員會成員帕克27日表示，明年美國的經濟成長表現與股市漲幅，將被全球大多數地區超越。「我認為在美國以外的地區，在未來6至9個月的表現可能會超過美國。」

帕克向CNBC表示，投資人將開始關注疫情消退後，能夠迅速復甦的市場和產業，「這些市場的成長前景最持久，估值也沒那麼高」。

他並認為，明年的一個關鍵主題是歐洲股市的表現優於美國，英國、西班牙和義大利股市將扮演領頭羊角色。

自11月初以來，西班牙股指IBEX35指數飆升近24%，義大利股指MIB也走漲了21%。

帕克還指出，對疫苗的樂觀期待意味著投資人將回到不受青睞、且投資較少的地方，並認為明年歐元區和英國的經濟成長速度，將超過或相當於美國，這為股市上漲提供了基本面。