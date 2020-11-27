原油價格回落 倫敦銅價收在逾七年最高 金價持穩

國際原油價格從八個月高點回落，在OPEC+討論延後增產的會議舉行之前，有些成員國出現分歧；由於適逢美國感恩節假期，周四的原油交易將於周五結算。隨著全球庫存的大幅下降，銅價延續上漲走勢，倫敦銅價收於逾七年最高。現貨金持穩於1,800美元上方，因美國數據疲軟且ETF被冷落。以下是整理自彭博的商品行情：

●原油：油價從8個月高點回落

紐約原油期貨下跌1.6％。伊拉克官員本周批評OPEC，主張在要求成員國放慢產油活動前，應考慮成員國的經濟和政治狀況。OPEC主席則表示，必須保持謹慎，因內部數據表明明年年初可能又出現石油過剩。

渣打銀行的Paul Horsnell在一份報告中寫道，預料OPEC+會延長現有減產措施，但最近油價的上漲，會給一些不情願減產的成員國（包括伊拉克和阿拉伯聯合大公國）多了藉口。

由於周四適逢美國感恩節假期， 市場交易清淡。紐約時間下午1點，1月交割的西德州中級原油（WTI）下跌72美分，至每桶44.99美元。由於美國假期，周四的交易將於周五結算。 1月交割的布蘭特原油原油期貨下跌1.7％至47.80美元。

●倫敦銅價收在逾七年最高

受中國庫存下滑影響，過去的一個月全球銅庫存下跌約20％，而通常由於製造業活動放緩，每年冬季銅庫存往往會升高，需求減弱。

彭博追蹤的最新指標顯示，中國經濟復甦11月趨穩 ，反映耶誕節假期前全球出口需求強勁以及股市漲至2015年以來最高水準。

德國商業銀行分析師Daniel Briesemann指出：「在良好的亞洲股市和金融市場持續向好的情緒支持下，基本金屬價格正在進一步上漲。由於投機性買盤興趣高漲，所有金屬都受到相當大的提振。」

倫敦金屬交易所，銅收高1.4％，報每噸7,402.50美元，為2013年6月以來最高收盤價。其他金屬也上漲，鋁上漲0.3％，鎳上漲1.3％。

美銀美林指出 ，隨著經濟成長前景更趨光明，銅在基本金屬中的基本面最為強勁，明年銅價可能突破每噸8,000美元

●貴金屬：現貨金持穩於1,800美元上方

美國上周初申州失業救濟金的人數意外出現兩周連升，為7月以來的首見。10月美國個人收入和儲蓄也出現下滑，這些數據表明在新冠病例反彈、新一輪防疫措施以及國會刺激法案僵局的影響下，美國經濟復甦並不穩固。

有些投資人似乎打算放棄黃金，本月可能是黃金ETF今年以來首次遭遇資金外流。上個月，黃金ETF的黃金部位達到紀錄最高水平。

倫敦時間下午5:16，現貨金持平，報每英兩1,808.02美元，本周料連續三周下跌。