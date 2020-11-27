快訊

東北季風南下低溫17度 吳德榮：北台灣濕冷一整周

原油價格回落 倫敦銅價收在逾七年最高 金價持穩

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

國際原油價格從八個月高點回落，在OPEC+討論延後增產的會議舉行之前，有些成員國出現分歧；由於適逢美國感恩節假期，周四的原油交易將於周五結算。隨著全球庫存的大幅下降，銅價延續上漲走勢，倫敦銅價收於逾七年最高。現貨金持穩於1,800美元上方，因美國數據疲軟且ETF被冷落。以下是整理自彭博的商品行情：

●原油：油價從8個月高點回落

紐約原油期貨下跌1.6％。伊拉克官員本周批評OPEC，主張在要求成員國放慢產油活動前，應考慮成員國的經濟和政治狀況。OPEC主席則表示，必須保持謹慎，因內部數據表明明年年初可能又出現石油過剩。

渣打銀行的Paul Horsnell在一份報告中寫道，預料OPEC+會延長現有減產措施，但最近油價的上漲，會給一些不情願減產的成員國（包括伊拉克和阿拉伯聯合大公國）多了藉口。

由於周四適逢美國感恩節假期， 市場交易清淡。紐約時間下午1點，1月交割的西德州中級原油（WTI）下跌72美分，至每桶44.99美元。由於美國假期，周四的交易將於周五結算。 1月交割的布蘭特原油原油期貨下跌1.7％至47.80美元。

●倫敦銅價收在逾七年最高

受中國庫存下滑影響，過去的一個月全球銅庫存下跌約20％，而通常由於製造業活動放緩，每年冬季銅庫存往往會升高，需求減弱。

彭博追蹤的最新指標顯示，中國經濟復甦11月趨穩 ，反映耶誕節假期前全球出口需求強勁以及股市漲至2015年以來最高水準。

德國商業銀行分析師Daniel Briesemann指出：「在良好的亞洲股市和金融市場持續向好的情緒支持下，基本金屬價格正在進一步上漲。由於投機性買盤興趣高漲，所有金屬都受到相當大的提振。」

倫敦金屬交易所，銅收高1.4％，報每噸7,402.50美元，為2013年6月以來最高收盤價。其他金屬也上漲，鋁上漲0.3％，鎳上漲1.3％。

美銀美林指出 ，隨著經濟成長前景更趨光明，銅在基本金屬中的基本面最為強勁，明年銅價可能突破每噸8,000美元

●貴金屬：現貨金持穩於1,800美元上方

美國上周初申州失業救濟金的人數意外出現兩周連升，為7月以來的首見。10月美國個人收入和儲蓄也出現下滑，這些數據表明在新冠病例反彈、新一輪防疫措施以及國會刺激法案僵局的影響下，美國經濟復甦並不穩固。

有些投資人似乎打算放棄黃金，本月可能是黃金ETF今年以來首次遭遇資金外流。上個月，黃金ETF的黃金部位達到紀錄最高水平。

倫敦時間下午5:16，現貨金持平，報每英兩1,808.02美元，本周料連續三周下跌。

倫敦 OPEC

延伸閱讀

美感恩節電影票房 預料數十年最慘

國際油價漲近2%至八個月高點 金價止跌守住1,800美元

油價勁揚4%觸及3月來最高 金價跌至四個月低點

原油因各國加緊防疫封鎖下跌 金價隨疫情進展連四跌

相關新聞

美元看貶 2021匯市主旋律

隨著美元指數本周跌至逾兩年新低，投資人與分析師認為，從景氣循環與結構性因素來看，明年美元的貶勢已確立，問題似乎只剩下美元...

比特幣崩 一天跌掉2,000美元

比特幣與其他數位貨幣26日盤中重挫，比特幣更在一天之內崩跌逾2,000美元，接連跌破18,000與17,000美元等兩個...

亞馬遜再發5億美元一次性獎金！給美國第一線員工

電商龍頭亞馬遜周四（26日）宣布，將發放逾5億美元（台幣逾145億元）的一次性奬金，給疫情期間耶誕購物季上工的美國第一線...

Fed暗示下月調整購債指引

美國聯準會（Fed）本月決策會議紀錄顯示，多位官員討論到在「相當近期內」調整購債策略的指引，提供更多資訊，暗示下月就會發...

埃克森美孚下修油價展望

華爾街日報取得的內部文件顯示，石油巨擘埃克森美孚（Exxon Mobil）大幅調降未來七年的油價展望，顯示該公司預料新冠...

CRM軟體一哥 發動併購

全球最大的客戶關係管理（CRM）軟體服務供應商Salesforce.com，正在洽談收購企業通訊平台Slack，最快可能...

年終購物季 電商業績拚新高

「黑色星期五」報到，受新冠肺炎疫情影響，美國今年年終購物旺季的電商銷售額可望改寫歷史新高，且分析師看好消費電子、玩具、家...

捍衛國家資產 歐亞高築數據堡壘

隨著企業看重大數據的價值，視為營運不可或缺的一環，各國也開始珍視小至住址、大到消費者習性的數位資料，甚至當成國家資產來捍...

印度對陸貨設進口障礙 傳波及iPhone等陸製產品

路透引述產業人士報導，印度加強管控來自中國大陸的電子產品進口，上月已阻礙蘋果的新款iPhone、及小米等企業的裝置進入印...

【Reuters】錯過比特幣上漲行情 她喊「解脫」

現年30歲的紐約作曲人歐戴爾（Arianna O'Dell）今年2月出清她對比特幣的投資。在她持有的四年期間，比特幣價格起伏跟過山車一樣，曾經低於1,000美元，也曾逼近2萬美元，歐戴爾挑選的買進和賣出時機，也許不是最理想的，但她聲稱並不後悔。

【外媒綜合】特斯拉股價狂飆 還值不值得追高？

特斯拉（Tesla）將被納入標普500指數的消息，激勵該公司股價連創新高，市值也正式突破5,000億美元大關。不過，投資人或許已經在思考，特斯拉股價飆升到目前水準後，值不值得繼續追高？

疫苗研發利多延續 亞股普遍上漲

亞洲股市今天普遍上揚，延續本月疫苗利多推動的股市上漲，但投資人仍謹慎行事，關注迫使各國政府實施遏制措施的2019冠狀病毒...

熱門新聞

美爆感恩節旅遊潮！專家痛批：自私害死數十萬人

見蛇闖宿舍！窮學生抓來燉湯喝 網見開鍋照嚇傻：我快吐了

喬州州務卿：我們全家都投給他 川普卻讓我們背黑鍋

性剝削74名女子 南韓「N號房」主嫌一審被判40年徒刑

比爾蓋茲開Podcast談貧富不均：紓困、教育都無法讓窮人翻身，除非這樣做……

朱雲漢：美國領導地位殞落的大趨勢恐難挽回

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。