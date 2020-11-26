疫情掀遠距上班潮 挪威辦公室為何引爆競價戰？

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
兩家瑞典公司本周爭相出價要買下挪威不動產公司Entra，使挪威辦公室頓時成為熱門投資標的。路透
兩家瑞典公司本周爭相出價要買下挪威不動產公司Entra，使挪威辦公室頓時成為熱門投資標的。路透

路透報導，本周兩家瑞典公司發動競價戰，爭相出價要買下挪威不動產公司Entra，使這家總部在奧斯陸的公司估值超過33億美元，也使得挪威辦公室頓時成為熱門投資標的。

乍看下，這似乎很突兀。此時挪威和許多國家一樣，在新冠肺炎疫情襲擊下，下令勞工待在家。儘管一旦疫苗問世可能讓日子恢復正常，但遠距上班熱潮興起，可能促使一些企業重新思考所需的辦公空間。這可能衝擊不動產公司，包括擁有奧斯陸第二高樓Posthuset的Entra。

不過，Entra的房客可能提供一些保護。這家不動產商旗下逾六成辦公場地租給公家機關，且租約期限平均長達30年，提供源源不絕、安全可靠的租金收入。挪威油元豐沛，有助於緩和公共財政受疫情引發的景氣衰退衝擊。

瑞典SBB公司提議的現金和換股交易，收購價碼只比Entra周一收盤股價溢價15%；競爭對手Castellum周四開出的收購價也只稍微高一點。SBB估計若吃下Entra，每年可產生2.6億瑞典克朗（2,900萬美元）的合併綜效；Castellum初步估計每年可省下1.5億瑞典克朗。

Entra則表示希望維持獨立公司的現狀。Entra股票周四交易報價每股176挪威克朗，幾乎比Castellum的出價高出5克朗，顯示投資人期待來一場競價戰。

挪威 瑞典 疫情

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