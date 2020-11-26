印度對陸貨設進口障礙 傳波及iPhone等陸製產品

路透引述產業人士報導，印度加強管控來自中國大陸的電子產品進口，上月已阻礙蘋果的新款iPhone、及小米等企業的裝置進入印度市場。

印度標準局（BIS）8月開始延後批准進口陸製智慧手機、智慧手表、筆電等產品，部分原因是印度與中國大陸今年6月爆發邊境衝突，致使20名印度軍人喪生，導致雙方關係快速惡化。以往業者向BIS提出的申請通常會在15日內完成，但目前一些案件的審核可能耗時兩個月以上。

消息人士指出，當蘋果新推出的iPhone 12遭延後批准進口時，蘋果的印度主層呼籲BIS加快審批程序，並保證會持續擴大印度產線。現在還不清楚iPhone 12的申請已被延後多久，蘋果也未回覆路透記者希望該公司評論的請求。

蘋果在印度雖有組裝廠，但較新的機種和iPhone 12仍從大陸進口，而大陸也是蘋果代工業者的主要根據地。

BIS網站顯示，截至25日，尚有1,080件筆電、平板電腦等裝置申請案仍待審核，其中669件已等候超過20天，包括緯創、仁寶及大陸杭州海康威視等業者所提出的產品申請案，一些產品更早在9月便提出申請，但迄今仍未過關。