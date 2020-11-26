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印度砸重金治空汙 力拚2030達標

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
印度是全世界空污最嚴重的國家之一。（Photo From Wikimedia Commons, the free media repository）
印度是全世界空污最嚴重的國家之一。（Photo From Wikimedia Commons, the free media repository）

印度有望在2030年以前，達成《巴黎協議》的廢氣排放目標。研究報告指出，全球前10大空污嚴重城市，印度就佔了9個，為了改善空汙情況，印度大力推動減少使用柴油，並加強再生能源的研究。報告顯示，2015年到2040年印度投注在綠能產業上的資金將達到4010億美金，有望達成《巴黎協議》廢氣排放目標。

印度時報報導，在24日的報告中顯示，印度之所以從全球空污最嚴重的國家之一，到現在慢慢朝向減碳，原因包含政府大力推動減少使用柴油，推廣再生能源和天然氣等能源，且制定更嚴格的工業排放標準，以及大舉清理恆河，提高能源效率，新的能源科技產生等。

報告並指出，在2015年到2040年之間，印度投注在綠色能源的研究發展資金，從公家機關到私家企業，可能會達到4010億美金，「這有助於每年減少11億噸的二氧化碳排放，相信很快就可以達成2015年的《巴黎協議》的排放標準。」

商業標準報導，印度是全球空污、水污染和噪音污染最嚴重的國家之間，根據世界銀行的估算，僅空氣污染帶來的後遺症，就讓印度在2013年的GDP損失了8.5%，「雖然人們普遍認為印度有待進步，但我們認為2015年的《巴黎協議》是一個轉折點，因為印度承諾在2030年以前，要將溫室氣體排放水平降低33~35%。」

研究團隊認為，印度很可能會做得比預期好，畢竟節能減碳是各大型經濟體的共識，而印度目標在2050年實現碳中和，而美國、日本、英國、歐盟等則將目標訂在2060年。

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印度 巴黎氣候協定 空污 廢氣排放

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