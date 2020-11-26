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打造國際金融中心 日本擬減稅搶人才
為打造國際金融中心，日本政府計劃針對長居國內的外國人減免稅收！日本高昂的稅收使海外金融人才不易長期留下，也不易吸引海外金融機構投資，對此，日本政府25日表示，將對長住國內的外國人實施稅收減免等政策，來吸引海外金融人才，改革方案預計會在今年底批准，在明年初提交議會。
計劃實施稅收減免
根據《共同社》報導，為打造日本成為國際金融中心，吸引海外金融領域的專業人才留下，日本政府25日表示，將對長期居住在國內的外國人實施稅收減免政策。
《時事通信》報導提到，菅義偉政府將打造國際金融都市定為重要的政策問題，但就吸引海外金融機構而言，在亞洲的競爭者香港、新加坡的所得稅約20%，而日本的最高稅率高達55%（所得稅45%、住民稅10%），過高的稅率一直是吸引投資的障礙。
消息人士說，在現行制度下，政府會對在日本居住10年以上的外國人的海外資產徵收遺產稅，但將採取的特殊措施會免除徵收；其次，投資基金等非上市公司所支付的董事酬金，也被視為經營支出，來減輕企業稅的負擔。稅收改革方案預計會在今年底批准，相關法案則在明年初提交議會。
目標成亞洲金融中心
日本首相菅義偉在上個月的議會政策演講中也曾發表願景，希望打造日本成為全球金融中心。東京、大阪和福岡等城市目前都已成為候選城市，其目標是取代被中國實施《國安法》而半自治遭受威脅的香港，成為亞洲的金融中心。
由於人們普遍認為，高稅收和語言障礙令日本在成為國際金融中心的競爭中，不如其他亞洲競爭對手那麼有吸引力。為了準備接受更多的海外金融機構和投資基金，將業務擴展到全球，日本財務省和金融廳表示，將於明年1月成立辦事處，以英語提供建議服務。
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