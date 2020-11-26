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打破40年傳統！ 拜登感恩節不團圓 籲民眾團結抗疫

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導

美東時間26日為感恩節，美國總統當選人25日在德拉瓦州發表感恩節演說，呼應美國疾病防治中心（CDC）建議民眾避免群聚，拜登說，他將打破家族傳統取消大團圓，留在德拉瓦州和妻子其女兒夫婦四人一起過節。

副手賀錦麗（Kamala Harris）計畫和第二先生任德龍（Doug Emhoff）在華府一起下廚，共度感恩節。拜登與賀錦麗26日都沒有公開行程。

拜登表示，美國正在面對一場持續1年的對抗病毒之戰，帶給人民痛苦、失去與挫敗，奪走許多性命，已有26萬名美國人身亡，人數持續累計中；目前每天平均有16萬人確診，未來即便單日確診超過20萬，也不令人意外。

拜登說，這場戰爭還會持續好幾個月，對於那些失去摯愛的人，今年特別難熬，他將替每一位國民祈禱。

拜登呼籲美國人放棄傳統，並以自家為例，他說，每逢感恩節就是家族大團圓，兒孫叔嬸所有人都會團聚，40多年來年年如此，除了長子波・拜登（Beau died）過世後的那年。

拜登說，拜登家族今年將分開過節，他們會放棄旅行，留在家中；他將和準第一夫人吉兒（Jill Biden）、女兒艾許莉（Ashley Biden）夫婦，一起在德拉瓦州過節。

拜登說，放棄家族傳統是困難的，同時也是非常重要的，美國確診病例正在急速增加，地方醫療系統面臨滿載風險，這是清楚明白的事實，每個人都應該從總統口中聽到的事實。

拜登表示，疫苗最快今年底、明年初可以發放，要讓整個國家盡快免疫需要時間，在此之前需要每個國民遵守防疫指南，每個人在對抗這場危機中，都有該扮演的角色，「聯邦政府權力很大，我承諾，我會傾盡所有權力，領導協調國家應對。」

拜登表示，此刻正是鍛鍊美國靈魂，團結美國全體，「美國從不完美，但我們總是努力嘗試，渴望達到實現獨立宣言的抱負。」

拜登說，今年應該感謝民主，總統大選碰上疫情大流行，結果有超過1.5億名美國人投票；美國有全面公平且自由的選舉，人民以選舉結果為傲。

拜登說，人民想要的是解決方案，不是大吼大叫；理性而非黨派。他重申，重新傾聽他人、重視他人、尊重他人，呼籲民主黨人、共和黨人與獨立派人士共同團結合作，重建美國夢，建立領導世界的美國經濟。

拜登說，美國將在氣候變遷拯救全球，將找到治療癌症、阿茲海默症和糖尿病的方式，美國最終會把系統性種族主義連根拔起。

拜登 感恩節

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