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台積電ADR收漲0.8% 較台股溢價逾14%
台股ADR周三（25日）漲跌互見，台積電ADR上漲0.8%，較台北交易股票溢價14.5%。
道瓊工業指數25日收盤下跌173.77點，跌幅0.58%，報29,872.47點；標普500指數下跌5.76點，跌幅0.16%，至3,629.65點；那斯達克指數上漲57.08點，漲幅0.47%，至12,094.40點。
費城半導體指數收盤下跌0.34%。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 5.13 -1.91%
中華電 CHT 38.10 -0.65%
台積電 TSM 97.49 +0.88%
聯電 UMC 6.77 +1.35%
資料來源：彭博資訊
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