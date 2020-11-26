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台積電ADR收漲0.8% 較台股溢價逾14%

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周三（25日）漲跌互見，台積電ADR上漲0.8%，較台北交易股票溢價14.5%。

道瓊工業指數25日收盤下跌173.77點，跌幅0.58%，報29,872.47點；標普500指數下跌5.76點，跌幅0.16%，至3,629.65點；那斯達克指數上漲57.08點，漲幅0.47%，至12,094.40點。

費城半導體指數收盤下跌0.34%。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 5.13 -1.91%

中華電 CHT 38.10 -0.65%

台積電 TSM 97.49 +0.88%

聯電 UMC 6.77 +1.35%

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 半導體

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