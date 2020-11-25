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美股道瓊早盤小跌 突破3萬點大關後漲勢稍歇
道瓊工業指數在前一天首度漲破3萬點大關後，漲勢稍歇，25日早盤小跌96點（跌幅0.3%）至29,950點，回到3萬點以下 。
其他大盤指數則是漲跌互見，在平盤附近小幅波動。標普500指數小跌0.1%，那斯達克綜合指數小漲0.1%，費城半導體指數漲0.3%，台積電ADR漲0.2%。
道瓊工業指數本月以來漲逾13%，邁向1987年以來最大的單月漲幅。由小型股組成的羅素2000指數，本月來也漲逾20%，可望締造歷來月線最佳紀錄。
這波漲勢是因為新冠疫苗傳來好消息，加上政治局勢日趨明朗。此外，交易員持續買進先前表現不佳的價值股。
Independent Advisor Alliance投資長Chris Zaccarelli說，價值股近期的漲幅「值得注意」，因為這些股票是在全美新增確診病例激增、部分地區實施封鎖措施的利空壟罩下，仍能逆勢上揚。
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