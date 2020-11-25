太陽馬戲團熬過破產危機 加國私募股權團隊接手
加拿大太陽馬戲團（Cirque du Soleil）娛樂集團周二（24日）表示，公司熬過破產危機，與新投資者的交易合約結案，脫離破產保護。
太陽馬戲團深受新冠疫情衝擊，表演被迫取消，削減了高達95%人力，在今年6月宣布進入破產保護。所幸，隨即與擔保債權人達成買賣交易協議。7月時，由加國私募股權公司Catalyst Capital Group帶領的投資團隊，競標太陽馬戲團的控制權，取代了先前有魁北克政府參與融資的方案。
現在與Catalyst Capital團隊的交易協商完成，公司根據加拿大與美國的債權相關法律，擺脫破產危機。原執行長Daniel Lamarre將留任，太陽馬戲團的總部也繼續留在加拿大蒙特婁。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言