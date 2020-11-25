特斯拉市值突破5,000億美元大關 今年漲逾560%

馬斯克去年曾預言，全自駕車功能將讓特斯拉（Tesla） 市值推升至5,000億美元，如今全自駕車尚未完全實現，但市值已率先達陣！

由於將納入標普500指數的消息激勵投資人搶進，特斯拉股價周二再漲6.4%，再創新高價555.38美元，市值達到5264.5億美元，正式突破5,000億美元大關，且有超越「股神」巴菲特旗下的波克夏公司（Berkshire Hathaway）。

這家電動汽車公司的股價今年已上漲564%，在標普道瓊指數公司上周一宣布將把特斯拉納入標普500指數後，漲勢進一步加速。 因特斯拉股價飆升，馬斯克淨值增加了72億美元至1,279億美元，前一個交易日即超過比爾·蓋茲，成為世界第二首富。

特斯拉的崛起和被納入藍籌股之列，對於整個電動車業也是個好消息。蔚來汽車、Workhorse Group Inc、小鵬公司、 理想汽車和Ayro Inc.等公司股價也已經反彈，有的也漲到歷史新高。