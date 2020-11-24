日產汽車總裁遭關押 聯合國批不人道

日本去年逮捕了法籍黎巴嫩裔、日產汽車總裁卡洛斯．高恩，關押近130天後，高恩潛逃出境黎巴嫩。23日，聯合國小組在針對東京檢察方的報告中認為，日本對卡洛斯的關押不合理、侵犯人權，並決議將此案移轉給聯合國酷刑行為調查的研究員。對此，日本政府方否認有對高恩進行任何不妥的行為，並強調是高恩違反日本商業法律在先。

海峽時報報導，卡洛斯．高恩過去因擔任日產汽車總裁，並且執行「日產汽車復興計劃」，原本一度被日本視為傳奇英雄。然而高恩卻在2018年11月在日本遭到東京地方檢察廳約談逮捕，指控他挪用公款進行私人投資，以及其他不當交易行為，並將其整整關押了130天。

然而聯合國在23日發布的調查報告中認為，日本當初拘留高恩長達一百多天並不合理，且至少有兩次反覆逮捕的行為，中間甚至有刑求的消息流出，「這種反覆的居留方式是濫用程序，並不被國際法所容許。」

日本時報報導，高恩的律師在一份聲明中表示，「我們歡迎日本當局的調查，但嚴正反對不公正和有辱人格的拘留行為。」

對此，日產汽車和日本檢察廳都還未作出評論。早前高恩在指稱日本檢察廳司法迫害時，日本就不斷強調，所有程序都是按照規定，且緊咬高恩違反商業法的行為。

【更多精采內容，詳見 】