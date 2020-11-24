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GM放棄碳排訴訟 轉支持拜登減碳
美大選後，通用汽車西瓜偎大邊，放棄碳排訴訟，支持拜登綠能政策！傳統汽車大廠通用（GM）23日宣佈，放棄支持川普政府在加州進行的法律訴訟。該訴訟是加州政府先前制定的碳排法規較聯邦嚴格，川普政府不滿因此對加州政府提起行政訴訟。GM也表示，將會配合新總統拜登發展乾淨能源。
配合新總統政策
根據《半島電視台》報導，GM的執行長芭拉23日表示，他們將會撤回對川普方的支持，未來將會配合新總統拜登的能源政策，發展較乾淨能源的汽車（如電動車）。芭拉說，GM將會配合加州、新政府的碳排規定，加入對抗氣候變遷的行列，並歡迎同行其他人一起加入。
由於加州政府在2019年不滿川普將歐巴馬時期較嚴格的運輸碳排法規寬鬆化，他們堅持碳排標準應該由各州制定，因此川普政府認為與聯邦執法有衝突，而告上法院，當初支持的廠商除了GM以外，還有克萊斯勒、豐田等汽車大廠，GM的退出對於相關陣營來說是非常大的挫敗。
美汽車減碳難
不過福特、本田與福斯、寶馬還有環保團體都支持加州政府的決定，目前雙方仍在訴訟中，豐田對此也發表聲明，他們支持以「高效率的油車」作為應對氣候變遷、國家安全的挑戰，因此他們仍支持川普政府的計畫，並希望藉此讓各州的碳排標準一致。
《芝加哥論壇報》提到，拜登陣營對此表達歡迎立場，認為就任總統的影響力逐漸開始發揮，不過很多製造商都表示，美國汽車的銷售主力是大卡車、皮卡與SUV，過去歐巴馬政府制定要在2025年達成每加侖汽油可以跑36英哩的目標很難達成。
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