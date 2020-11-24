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外商最愛的新加坡，跌落「全球最貴城市」榜首...為什麼光環消退？

商業周刊 / 張庭瑋／商業周刊
新加坡因為疫情大流行導致當地外籍勞工離開，整體人口出現自2003年來首次收縮，需求下滑並陷入多個月的通縮。 法新社
新加坡因為疫情大流行導致當地外籍勞工離開，整體人口出現自2003年來首次收縮，需求下滑並陷入多個月的通縮。 法新社

摘要

1.英國「經濟學人智庫」（Economist Intelligence Unit，EIU）18日公佈一份全球生活水準城市排行榜，香港仍然是生活成本最高的城市之一，瑞士蘇黎世和法國巴黎則取代新加坡及日本大阪，並列榜首。

2.報告指出，疫情影響生活成本的主要原因包括貨幣匯率、供應鏈、政府政策（如價格控制及加稅）、居民可支配收入減少及生活模式改變等。

英國「經濟學人智庫」（Economist Intelligence Unit，EIU）18日公佈一份全球生活水準城市排行榜，透過比較全球133個城市的138項日常商品價格，得出排名。在疫情影響下，香港仍然是生活成本最高的城市之一，瑞士蘇黎世和法國巴黎則取代新加坡及日本大阪，並列榜首。

《CNBC》報導指出，根據該報告，疫情影響生活成本的主要原因包括貨幣匯率、供應鏈、政府政策（如價格控制及加稅）、居民可支配收入減少及生活模式改變等。

蘇黎世和巴黎之所以躍居第一，是因為瑞士法郎和歐元走強。「COVID-19疫情導致美元貶值，而西歐和北亞貨幣兌美元匯率走強，進而影響了商品和服務價格的變化。」經濟學人智庫全球生活消費主管杜特（Upasana Dutt）說。

另外，還有一個值得注意的變化是，過去幾年，亞洲城市在這個榜單上總是名列前茅，但疫情卻將名次大洗牌。像是上次榜單與香港並列首位的新加坡及大阪，最新排名分別下跌至第4和第5。

香港仍然是生活成本最高的城市之一。 歐新社
香港仍然是生活成本最高的城市之一。 歐新社

報告指出，新加坡因為疫情大流行導致當地外籍勞工離開，整體人口出現自2003年來首次收縮，需求下滑並陷入多個月的通縮；大阪也有類似趨勢，消費者價格遲滯，日本政府還跳出來補貼公共交通等成本。

聯昌私人銀行經濟學家宋生文接受新加坡《聯合早報》訪問時表示，這個調查會被跨國企業考慮把外派人員部署在哪裡的參考。新加坡向來在榜上前列，因為很多人想到我們這裡工作和生活。

「如果新加坡經濟出現成長的跡象，許多公司會重新積極增聘員工，屆時新加坡的排名就會攀升。」宋生文說。

至於其他大城市，伊朗首都德黑蘭排名升幅最大，由106位躍至79位，而冰島首都雷克雅未克、巴西里約熱內盧、聖保羅等地的物價出現最大跌幅，EIU表示，巴西各城市排名下跌是因為匯價疲弱而且貧窮程度上升。阿根廷在疫情期間實施嚴格物價管控，因此也令布宜諾斯艾利斯的生活物價大幅下降。

根據《經濟學人》，調查發現，受疫情影響，許多人要在家工作，因此電價、電子產品價格在全球均上升，而服裝價格則下降；基本食物的價格大致維持不變，但是個人護理產品、菸草和酒類的價格則上升。

EIU預計，這樣的消費趨勢，將持續到2021年。

（參考來源：CNBCThe Economist聯合早報

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