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馬斯克與中共交好又供貨美軍，「走鋼索」行徑恐惹火上身

商業周刊 / 張庭瑋／商業周刊
特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）今年9月初訪問德國柏林附近的超級工廠廠址，與在場人士談話。 歐新社
特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）今年9月初訪問德國柏林附近的超級工廠廠址，與在場人士談話。 歐新社

摘要

1. 特斯拉（Tesla）和SpaceX的執行長馬斯克（Elon Musk），設法與中國和美國政府兩方都維持良好關係。專家指出，幾乎沒有任何美國企業家能像馬斯克，同時與中共高層及美軍建立這樣的親密關係。

2. 雖然這種兩邊討好的「走鋼索」行徑，目前反映在特斯拉居高不下的股價上，顯然還算有效，但若放在中美關係惡化的情勢中，就成了一大風險。

特斯拉（Tesla）和SpaceX的執行長馬斯克（Elon Musk）遊走中美之間、兩面討好的作為，會成為該公司在資本市場上的大變數嗎？

12月21日，特斯拉將納入標普500指數，使該公司近期股價狂飆，曾經兩天內就上漲22%，前幾日市值更超越台積電。《衛報》指出，馬斯克將因此有望超越Facebook的左伯格（Mark Zuckerberg），成為全球第三大富翁。

但，美國和中國日益加深的矛盾，卻可能成為該公司一大變數。

近日，智庫亞洲協會（Asia Society）美中關係專家石宇（Isaac Stone Fish）投書美國權威投資雜誌《霸榮週刊》（Barron’s）指出，馬斯克設法在中國和美國政府之間維持良好關係的「走鋼索」行為雖然成功推升了特斯拉的股價，幾乎沒有任何美國企業家能像他那樣，同時與中共高層及美軍建立如此親密的關係，但無論是馬斯克本人或投資人，都不該輕忽背後隱藏的高風險。

與中共交好，特斯拉在中國備受禮遇

根據《日經亞洲評論》，中國是世界上最大的電動汽車市場。特斯拉長期以來一直想在中國設廠，擴大產能，然而該國對於外資的限制是絆腳石。但北京在2018年4月突然態度轉彎，承諾取消汽車產業的外資限制，為特斯拉的上海「超級工廠」鋪平了道路。

事實上，特斯拉在中國可說是「備受禮遇」。美國雜誌《政客》報導指出，2019年時馬斯克曾與中國國務院總理李克強會面，當時，李克強還說：「我們希望特斯拉能站穩腳步、擴大市場。」還稱特斯拉有可能是中國經濟開放的參與者、中美關係穩定的推動者。

《霸榮周刊》指出，特斯拉向上海承租50年土地蓋工廠、從四家中國國有銀行獲得了16億美元的貸款，是中國首次允許外國汽車品牌在沒有與國內業者合資的情況下，直接在中國設廠，防疫期間，中國也確保了該工廠在疫情期間的防疫物資供應，讓其能順利運作，特斯拉的特別地位顯而易見。

SpaceX重要客戶：美國國防部、NASA

外媒指出，目前NASA約2/3的衛星發射委託SpaceX處理。 法新社
外媒指出，目前NASA約2/3的衛星發射委託SpaceX處理。 法新社

特斯拉與中國關係友好，大動作進軍中國市場，馬斯克的另一家公司SpaceX，卻是美國軍方的重要供應商之一。

根據《霸榮周刊》，目前NASA約2/3的衛星發射委託SpaceX處理，今年10月初，SpaceX還獲得美軍飛彈預警系統合約，此套系統主要用來捍衛台海安全。

然而，已有美國政界盯上馬斯克。參議員賈德納（Cory Gardner）去年曾提法案，要防止NASA與「被中國利用，例如技轉等行為的承包商」合作，明顯劍指SpaceX。賈德納接受《福斯新聞》訪問時表示，中國利用與NASA合作的公司，規避美國太空政策的排他性。

馬斯克「走鋼索」的行徑，還能持續多久？

《霸榮周刊》指出，夾在中美兩大強權中求生存的企業，當然不只特斯拉一間，蘋果（Apple）、波音也都不斷調整雙邊關係的相關決策，但馬斯克是唯一一個，替美國軍方供貨，卻還公開讚揚北京的執行長。

石宇直指，馬斯克同時深入中共及美軍的程度，在美國商界中幾乎無人能及，這種「走鋼索」的行徑，目前雖然看起來效果很好，股價因此很高，但如果中美關係持續惡化，則會變成一種風險。

若美中關係持續惡化到廣泛的金融制裁，正是風險之一。

因為特斯拉會被中國盯上，和其他與中國國有銀行有財務往來的美國企業一樣，可能被迫取消貸款。問題並不在於特斯拉是否還得出16億美元的貸款，或是能否找到其他資金來源，而是他得增加監管成本，製造汽車的原物料取得也可能面臨挑戰。

石宇認為，當前普遍預期拜登上台後，對中貿易政策不會有太大更動，會繼續挑戰、疏遠北京。創投機構China Growth Capital合夥人施翁（Wayne Shiong）告訴《日經亞洲評論》，美國在科技面不太可能對中國企業轉趨友善，像是對華為的制裁也是兩黨的共識。中國方面則可能趁著美國交接期的時候，進行一些破壞雙邊關係的「試探性」行為。狂人馬斯克能夠持續拿捏好與雙方的關係到何時，投資人應當心這項風險。

（參考來源：Barron'sNikkei Asia ReviewFox NewsPoliticoThe Guardian

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※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

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