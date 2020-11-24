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雲端需求看旺 美光股價漲至20年來高點

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
分析師看好雲端資料中心的需求，美光科技股價23日漲至20年來高點。美聯社
分析師看好雲端資料中心的需求，美光科技股價23日漲至20年來高點。美聯社

美光科技（Micro Technology）的股價漲至20年來高點，因分析師說，雲端資料中心的需求改善。

美光股價周一（23日）盤中勁揚5%，終場漲幅縮小，收盤漲4.5%至64.18美元，是達康泡沫消褪、2000年9月19日收在65.19美元以來最高。 

瑞穗分析師Vijay Rakesh周一在研究報告中，將美光科技的目標價由56美元調高到70美元，因為由臉書和微軟驅動的雲端資料中心需求會在2021年第1季反彈。

給予美光買進評等的Rakesh說：「比預期為快的雲端需求復甦，能讓記憶體供應商處於更有利地位，他們一直在減少庫存。我們也注意到，記憶體供應商進入2020年下半年的最大阻力之一，是2020年下半年雲端／居家工作的需求疲軟，而2021年上半年需求反彈，可以讓他們在供應下滑的背景下占據有利地位，控制資本支出並降低庫存水位。」

美光銷售動態隨機存取記憶體（DRAM）和快閃記憶體（NAND）。

美光股價今年來上漲19%，相較下，費城半導體指數大漲40%，標普500指數勁揚10%，以科技股為重的那斯達克指數上漲32%。根據FactSet的數據，追蹤美光的34位分析師中，有27位給予相當於買進的評等，6位是中立，1位賣出，平均目標價63.69美元。

半導體 美光 雲端 快閃記憶體

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