美元自三個月谷底反彈 日圓和歐元表現落後
因美國經濟數據優於預期，美元指數周一從近三個月低點反彈。
IHS Markit的製造業和服務業採購經理人指數(PMI)均超過路透調查中最樂觀的預測。Action Economics全球貨幣分析董事總經理Ronald Simpson表示，美元周一在紐約市場普遍走高，Markit的PMI數據好轉是主要推動因素。
美元指數上漲0.1%，至92.505，盤中一度跌至92.013，為9月1日以來的最低價位。
華爾街日報報導，美國當選總統拜登計劃提名前美聯儲主席葉倫為下一任財政部長後， 美元指數縮減漲幅。
歐元兌美元跌0.1%，報1.1844美元。美元兌避險貨幣日圓跳漲0.6%，至104.475日圓。
分析師表示，如果美元指數最終跌破92左右的支撐位，可能引發新的跌勢。
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