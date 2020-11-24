布蘭特原油漲抵八個月高點 金價跌至四個月低點
布蘭特原油價格周一觸及3月以來最高價位，市場對新冠疫苗在幾周之內施打的期望，提振能源需求前景；避險需求減弱，黃金價格周一跌至四個月低點；銅價從兩年多以來的最高價回落。以下是整理自彭博的商品行情：
●布蘭特原油觸及八個月高點
倫敦市場布蘭特原油價格上漲2.5%，追隨整體金融市場的漲勢。在此之前，阿斯特捷利康表示研發的疫苗保護了大多數實驗者免於感染。
與此同時，沙烏地阿拉伯證實，葉門的胡塞叛軍襲擊了沙國北部吉達省的一個石油設施。沙國石油部表示，周一的襲擊導致一處石油配送設施內一個油罐起火。
1月交割的西德克薩斯中質油期貨價格上漲64美分，收於每桶43.06美元，創8月26日以來最高價位； 1月交割的布蘭特原油期貨價格上漲了1.10美元，至每桶46.06美元。
●黃金觸及四個月低點
由於對新冠疫苗的樂觀預期提振了金融市場，並且抑制了對避險資產的需求，黃金價格已經連續兩周下跌，黃金ETF的持倉量也出現下降。
紐約時間下午2:27，現貨黃金下跌1.8％，至每英兩1,837.60美元，此前一度觸及7月21日以來的最低價位。
●銅價從兩年高位下跌
最大銅生產國智利的政府周一預計，銅市場將從今年的小幅供不應求轉變為明年的供應過剩。
倫敦金屬交易所期銅收低1.4%報每噸7,177.50美元，上周五曾觸及2018年6月以來的最高點。鋅下跌2.3%，從去年4月以來的最高價位回落，鎳跌1.3%。
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