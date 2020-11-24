聯電ADR狂漲逾20％ 台積電再度逼近歷史新高
聯電ADR周一狂飆逾20%，台積電ADR大漲2.9%，收98.13美元，較台北交易股票溢價12.8%，再度逼近16日創下的歷史最高收盤水準99.27美元。費城半導體指數漲1.6%。
紐約時間下午4:00收盤，標普500指數上漲0.6%，報3,577.59點。 道瓊工業指數大漲327.79點，漲幅1.1%，報29,591.27點。那斯達克綜合指數上漲0.2%，報11,880.63點。
台灣加權股價指數昨天漲161.57點收13,878.01點。台積電漲1.7%收496.50元。
以下是台股ADR各股溢價率／折價率
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 75.75 +3.11 73.90 2.50
中華電 CHT 109.38 +0.26 110.50 -1.01
台積電 TSM 559.93 +2.94 496.50 12.78
聯電 UMC 39.66 +20.24 36.35 9.10
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